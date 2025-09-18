Какие гормоны вырабатываются, когда вы гладите кошку? Ученые дали ответ

Она строится на химических процессах в мозге, которые объединяют нас куда сильнее, чем кажется. Гормон окситоцин часто называют «гормоном любви» или «гормоном доверия». Он вырабатывается, когда мать обнимает своего ребенка, когда друзья встречаются после разлуки, и когда вы гладите свою кошку.

Исследования, опубликованные в журнале Applied Animal Behaviour Science, подтверждают: окситоцин играет ключевую роль не только в общении между людьми, но и в отношениях с питомцами. Он помогает формировать привязанность, снижает стресс и вызывает чувство спокойствия. Долгое время ученые подробно изучали связь «собака — человек». Известно, что когда хозяин играет с собакой, у обоих повышается уровень окситоцина. А вот как это работает с кошками — оставалось загадкой. Эти животные куда сдержаннее в проявлении чувств. Но их владельцы нередко говорят о том, что кошачье общество успокаивает, поднимает настроение и даже снижает давление.

И наука начинает это подтверждать. Японские исследователи провели эксперимент: женщины несколько минут гладили своих кошек, а ученые в это время измеряли уровень их гормонов. Оказалось, что после такого общения содержание окситоцина в слюне хозяек заметно повышалось по сравнению с периодом, когда они просто отдыхали без питомца.

Причем важно именно добровольное, ненавязчивое взаимодействие. Исследование показало: когда кошка сама решает приласкаться к человеку — запрыгнуть на колени, потереться о ногу, — уровень «гормона любви» повышается и у животного, и у хозяина. Но если кошку принуждают к контакту, особенно если она тревожная или нелюдимая, эффект может быть обратным — уровень окситоцина падает.

Ключ к взаимопониманию с кошкой — это уважение ее границ и манеры общения. Эти животные редко используют прямой взгляд — для них это признак угрозы. Вместо этого они «улыбаются» с помощью медленного моргания. Если вы заметили такой взгляд — знайте, это знак доверия.

Мурлыкание — тоже важный сигнал. Низкочастотные вибрации не только помогают кошкам восстанавливаться, но и действуют успокаивающе на людей. Слушая мурлыканье, можно снизить давление и частоту сердечных сокращений — во многом благодаря окситоцину.

Конечно, собаки проявляют привязанность более ярко. В одном из экспериментов после десяти минут игры уровень окситоцина у собак возрастал в среднем на 57%, а у кошек — лишь на 12%. Но это не значит, что кошки любят меньше. Просто они произошли от одиночных хищников и не привыкли демонстрировать чувства так открыто. Их доверие нужно заслужить, и тогда оно подкрепляется тем же гормоном, что связывает близких людей.