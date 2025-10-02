Baltijas balss logotype
Ученые расшифровали «мысли» мышей по их мимике 0 151

В мире животных
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ученые расшифровали «мысли» мышей по их мимике

Группа ученых из Фонда Шампалимауд в Португалии обнаружила, что мельчайшие движения лица мышей могут раскрывать их когнитивные стратегии при принятии решений. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Методика исследования

В эксперименте мыши сталкивались с задачей выбора между двумя поилками: одна содержала обычную воду, другая — подслащенную. Задача заключалась в том, чтобы определить, какую поилку выбрать, учитывая, что подслащенная вода могла быть перемещена.

Ученые использовали видеоаналитику и методы машинного обучения для анализа мельчайших движений лицевых мышц животных. Это позволило выявить, что даже незначительные изменения в мимике могут указывать на внутренние когнитивные процессы, такие как обдумывание выбора или принятие решения.

Результаты и выводы

Анализ показал, что мимика мышей отражает не только текущие когнитивные процессы, но и скрытые, еще не проявившиеся стратегии поведения. Эти данные были сопоставлены с активностью нейронов в мозге животных, что подтвердило высокую степень корреляции между лицевыми движениями и нейронной активностью.

«Мы были удивлены, обнаружив, что можем получить столько информации о том, что мышь «думает», как если бы мы записывали активность десятков нейронов», — отметил один из авторов исследования Закари Мэйнен, научный руководитель Фонда Шампалимауд.

Практическое значение

Это открытие открывает новые возможности для неинвазивного изучения когнитивных процессов и нейронной активности. Анализ мимики может стать эффективным инструментом в нейробиологии, психологии и психиатрии, позволяя исследовать внутренние состояния животных без необходимости в сложных и инвазивных методах.

Однако авторы исследования также подчеркивают важность защиты ментальной конфиденциальности в эпоху повсеместного видеонаблюдения.

«Легкий доступ к скрытым содержимым разума может значительно ускорить исследования мозга, но также требует разработки мер по защите ментальной конфиденциальности», — подчеркнул Мэйнен.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

