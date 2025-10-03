В среду, 1 октября, в Латвии впервые была замечена новая для страны птица — пестроносый турпан (Melanitta perspicillata). Птицу недалеко от Колки наблюдал орнитолог Эдгар Смыслов, сообщает Латвийское общество орнитологов.

К четырём видам турпанов, ранее зафиксированных в Латвии, добавился пятый, самый яркий — пестроносый. Все виды турпанов или морянок — это морские птицы, гнездящиеся на севере, а побережья Латвии они достигают в самые холодные месяцы года.

В 2020 году в Латвии впервые была отмечена турпан Стейнегера (Melanitta stejnegeri) — гостья из Сибири, до сих пор зафиксировано 12 наблюдений этого вида на побережье.

В 2022 году впервые была отмечена ещё более далёкая гостья из Америки — американский чёрный турпан (Melanitta americana), зафиксировано три наблюдения.

Нынешний залетный гость – пестроносый турпан — вид морских уток, относящийся к семейству утиные и отряду гусеобразные. Гнездится в северной части Северной Америки и зимует на её побережьях, но также известны залёты на российскую Чукотку, Командорские острова и Белое море.

Пестроносый турпан — это обычно очень тихая птица. Гнездящиеся самцы издают тихий свист, а также резкие призывы «пук-пук». Самка в период токования кричит «гуттурал-крраак-крраак». Молодых птиц предупреждают об опасности резким криком «краа».