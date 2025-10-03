Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии обнаружили пестроносого турпана, который водится на Аляске и на Чукотке 0 153

В мире животных
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии обнаружили пестроносого турпана, который водится на Аляске и на Чукотке

В среду, 1 октября, в Латвии впервые была замечена новая для страны птица — пестроносый турпан (Melanitta perspicillata). Птицу недалеко от Колки наблюдал орнитолог Эдгар Смыслов, сообщает Латвийское общество орнитологов.

К четырём видам турпанов, ранее зафиксированных в Латвии, добавился пятый, самый яркий — пестроносый. Все виды турпанов или морянок — это морские птицы, гнездящиеся на севере, а побережья Латвии они достигают в самые холодные месяцы года.

В 2020 году в Латвии впервые была отмечена турпан Стейнегера (Melanitta stejnegeri) — гостья из Сибири, до сих пор зафиксировано 12 наблюдений этого вида на побережье.

В 2022 году впервые была отмечена ещё более далёкая гостья из Америки — американский чёрный турпан (Melanitta americana), зафиксировано три наблюдения.

Нынешний залетный гость – пестроносый турпан — вид морских уток, относящийся к семейству утиные и отряду гусеобразные. Гнездится в северной части Северной Америки и зимует на её побережьях, но также известны залёты на российскую Чукотку, Командорские острова и Белое море.

Пестроносый турпан — это обычно очень тихая птица. Гнездящиеся самцы издают тихий свист, а также резкие призывы «пук-пук». Самка в период токования кричит «гуттурал-крраак-крраак». Молодых птиц предупреждают об опасности резким криком «краа».

Читайте нас также:
#природа #птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Может ли собака заболеть обычной простудой?
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Изображение к статье: Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Пять мифов о воспитании кошек, в которые стоит перестать верить
Изображение к статье: Пять мифов о воспитании кошек, в которые стоит перестать верить
Могут ли канадские страусы стать источником новых вакцин против гриппа птиц?
Изображение к статье: Могут ли канадские страусы стать источником новых вакцин против гриппа птиц?
Изображение к статье: Пять главных причин, почему собака отказывается от корма
Пять главных причин, почему собака отказывается от корма 140
Изображение к статье: Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала
Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала 154
Изображение к статье: Ветеринарам в США станет сложнее менять работу
Ветеринарам в США станет сложнее менять работу 151
Изображение к статье: Почему кошка кусается, когда ее гладят?
Почему кошка кусается, когда ее гладят? 265

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 39
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 86
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео