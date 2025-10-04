Питомцы, оказывается, могут простывать, совсем как люди. Какие симптомы?

«На то, что питомец простыл, могут указывать следующие признаки: вялость, отказ от еды, насморк, кашель, чихание, слезотечение, - перечисляет врач скорой ветеринарной помощи Вячеслав РУСЯЕВ. - Также возможна повышенная температура (нормальная температура для собаки – 37,5-39,5°C). Не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту.

С наступлением холодов, если собака короткошерстная, перед прогулкой утепляйте ее одеждой. Включите в рацион дополнительные витамины для укрепления иммунитета, вакцинируйте питомца против вирусных заболеваний, предварительно обсудив вакцинацию с ветеринаром».