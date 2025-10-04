Наблюдая за домашними питомцами, можно заметить разительную разницу: собака обычно ходит по одному и тому же маршруту, а кошка каждый раз исследует новые уголки. Оказывается, это не просто привычка, а глубокое эволюционное различие, которое сохранилось у всех представителей семейств псовых и кошачьих — от волков до лисиц и от львов до домашних кошек.

К такому выводу пришли ученые в результате десятилетнего исследования, в котором участвовали 177 специалистов со всего мира. С помощью GPS-ошейников они отследили перемещения 1239 хищников 34 видов на шести континентах. Это самый большой набор данных о передвижении хищников из когда-либо собранных. Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы обнаружили, что хищные виды используют пространство принципиально по-разному, — сообщил Уильям Фэган, профессор биологии из Мэрилендского университета (США). — Представители семейства псовых гораздо более структурированно используют пространство. В среднем они чаще полагаются на излюбленные маршруты передвижения, чем представители семейства кошачьих».

Волки, лисы и койоты создают в своих владениях целую сеть «невидимых дорог» — троп, по которым ходят снова и снова. Совсем иначе ведут себя львы, рыси и леопарды — их маршруты не имеют четкой структуры, и каждый раз они могут двигаться по новой траектории. Новые данные показывают, что перемещения многих хищников гораздо более предсказуемы, чем считалось ранее. Это меняет правила игры для экологов и специалистов по охране природы, поскольку влияет на то, как виды взаимодействуют с добычей, партнерами и переносят заболевания.

Ученые видят причину такого различия в глубоких эволюционных расхождениях. Собаки и кошки разделились 41–51 миллион лет назад, и с тех пор их тела и стратегии выживания развивались по-разному.

«Псовые обладают более развитым обонянием по сравнению с кошачьими, что, вероятно, помогает им находить и запоминать предпочтительные маршруты», — пояснил Фэган.

Действительно, волки и лисы метят свои тропы запахами и затем ориентируются по ним. Кошачьи же больше полагаются на зрение, скрытность и способность мгновенно реагировать на изменения обстановки.

Исследователи тщательно проверили, не влияют ли на эти различия такие факторы, как тип растительности или деятельность человека. Оказалось, что даже в одних и тех же ландшафтах псовые и кошачьи сохраняют свои характерные стратегии передвижения.