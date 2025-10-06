Эти насекомые встречаются по всему миру, кроме Антарктиды — от Северной Америки и Европы до Австралии и Африки. Но встретить их стаи можно лишь в теплое время года. Как же стрекозам удается пережить холода?

Как устроен жизненный цикл стрекозы

Прежде чем говорить о зимовке, важно понять жизненный цикл стрекозы. Эти насекомые являются амфибионтами, то есть их жизнь неразрывно связана и с водой, и с сушей. А развитие проходит с неполным превращением — без стадии куколки.

Яйцо. Все начинается у воды. Самка стрекозы откладывает яйца в воду или в ткани водных растений. Некоторые виды делают это осенью, и яйца остаются зимовать в водоеме, надежно защищенные от морозов толщей воды и льда. Личинка (наяда). Из яйца выходит личинка, которая может жить в воде от нескольких месяцев до нескольких лет. Это прожорливый и удивительно приспособленный хищник. С помощью специальной «маски» — складного органа с когтями — она молниеносно хватает добычу: от водных насекомых и личинок комаров до головастиков и мальков рыб. Имаго (взрослая особь). Преодолев несколько линек, личинка выбирается из воды по стеблю растения. Происходит последняя линька, и на свет появляется крылатая, невероятно быстрая стрекоза. Взрослая жизнь имаго, в зависимости от вида, длится от нескольких недель до нескольких месяцев

Как стрекозы выживают зимой

С наступлением холодов разные виды стрекоз и даже разные поколения одного вида используют одну из трех стратегий выживания.

Впадение в спячку, или диапауза

Многие стрекозы умеренных широт переживают зиму в состоянии диапаузы — особой формы спячки, когда метаболизм замедляется. Чаще всего в спячку впадают не взрослые особи, а яйца или личинки. Они надежно укрыты в воде, иле или растительных остатках, где температура редко опускается ниже -4°C, что позволяет им дождаться весны.

Однако есть и исключения. Например, лютка рыжая — стрекоза, которая не погибает зимой, а впадает в спячку во взрослой стадии, прячась в укромных местах: под корой деревьев, в дуплах или под опавшей листвой.

Зимовка в активном состоянии

Вторая стратегия — пережидать холода там, где они застали насекомое. Так поступают многие личинки, остающиеся на зиму в водоемах.

Вода остывает медленнее воздуха, а лед, образующийся на поверхности, служит своеобразным изолятором, защищающим от морозов. Некоторые взрослые стрекозы, например лютка-невеста, также могут зимовать в защищенных местах, впадая в оцепенение.

Миграция

Отдельные взрослые стрекозы предпочитают не бороться с холодом, а просто улететь от него. Мигрируют, как правило, виды, обитающие в Северном полушарии. Ярким примером служит стрекоза бродяжка рыжая — настоящий рекордсмен мира насекомых. Ежегодно миллионы этих стрекоз предпринимают перелеты из Южной Индии в Африку и обратно, преодолевая над открытым океаном расстояния от 14 000 до 18 000 км!

Как стрекозам удается мигрировать на большие расстояния

Стрекозы — одни из самых совершенных летунов на планете. Они мастерски владеют своим телом. Две пары крыльев могут работать независимо друг от друга, что позволяет стрекозе летать задом наперед, вбок, резко разворачиваться на 360° и зависать в воздухе. Эта маневренность незаменима в долгом путешествии.

Стрекозы летают на огромных высотах, преодолевают океаны и горные хребты. Хотя их обычная скорость составляет около 30–40 км/ч, некоторые виды могут разгоняться до 56 км/ч и более.

Ученые считают, что для ориентации стрекозы используют положение солнца и, возможно, магнитное поле Земли. Их огромные фасеточные глаза, обеспечивающие почти круговой обзор, помогают вовремя заметить и добычу, и хищника.

Когда и куда мигрируют стрекозы

Маршруты чаще всего пролегают из тропических и субтропических регионов в умеренные широты и обратно. Правда, не всегда стрекозы улетают далеко. Например, стрекоза коромысло зеленобокое перемещается в пределах континентов.

На юг стрекозы отправляются с августа по конец октября. Но интереснее всего то, что стрекозы, которые возвращаются весной, — это не те же самые особи, что улетали осенью. Жизнь взрослой стрекозы коротка — всего несколько месяцев. Поэтому грандиозный миграционный цикл, занимающий тысячи километров, завершается усилиями как минимум двух поколений. Осенние мигранты, улетев на юг, успевают там отложить яйца и умирают. Следующее поколение, вылупившись и окрепнув, весной отправляется в обратный путь, на север, чтобы повторить подвиг своих родителей.