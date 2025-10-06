Все больше владельцев кошек выводят питомцев на улицу в шлейках, вдохновляясь видео в соцсетях. Однако западные эксперты предупреждают: такие прогулки могут причинять животным сильный стресс и лишают их естественных способов защиты.

Благотворительная организация Cats Protection и британская RSPCA советуют отказаться от модных ошейников. По данным экспертов, кошки — территориальные животные, которым важно самим выбирать, как исследовать пространство.

В отличие от собак, кошки хуже переносят контроль и принудительные прогулки, что может вызвать у них чувство страха и беспомощности.

Почему шлейки для кошек вызывают стресс

Новое исследование Cats Protection показало: сегодня почти каждый шестой владелец (15%) использует шлейку для выгула кошки. Еще год назад таких было 10%.

Между тем, в соцсетях владельцы делятся роликами: одни кошки сопротивляются и шипят, другие падают на землю и пытаются вырваться. Несмотря на отдельные истории, когда животное якобы «привыкло» к поводку, специалисты предупреждают — это скорее исключение.

По словам экспертов, шлейка ограничивает способность кошки к бегству, блокирует естественный инстинкт «бей или беги» и тем самым усиливает стресс. Ощущение «ловушки» может сделать поведение животного непредсказуемым, а риск травмы — выше.

Ветеринары и зоозащитники советуют использовать шлейку только в крайних случаях, например при транспортировке. Но и тогда предпочтительнее переноска, а не модный «рюкзак для кошки», который также вызывает у питомцев тревогу.

«Кошкам нужна возможность самим выбирать, как и куда идти. Организованные прогулки лишают их этой свободы», — отмечают в Cats Protection.

Эксперты напоминают: стрессовые ситуации для животных часто остаются незаметными для хозяев, но могут влиять на здоровье. Повышенная тревожность, проблемы с поведением и даже снижение иммунитета нередко связаны с нарушением естественных привычек кошки.

Так, популярный тренд, поддерживаемый социальными сетями и знаменитостями, может обернуться проблемой. Для кошек лучше безопасная среда дома или свободное исследование территории при условии контроля, чем прогулки на поводке ради модного кадра.