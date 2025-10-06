Xerces Blue — первый вид насекомых в Северной Америке, вымерший по вине человека.

Последние наблюдения этих сине-иридесцентных бабочек с Сан-Францисского полуострова относятся к началу 1940-х годов. В 2021 году учёные провели генетический анализ экземпляра из музея Field в Чикаго и подтвердили, что Xerces Blue является отдельным видом, а не популяцией похожей серебристой голубой бабочки.

Главной причиной исчезновения стало разрушение природной среды в результате урбанизации. Хотя полная последовательность генома открывает теоретическую возможность возрождения вида, исследователи подчёркивают: гораздо важнее защищать ныне существующие виды, чтобы не повторять ошибки прошлого.

Исчезновение таких существ приводит к серьёзным последствиям для экосистем, ведь насекомые играют ключевую роль в аэрации почвы и поддержании пищевых цепей.