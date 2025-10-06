Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Xerces Blue: первая бабочка, исчезнувшая из-за человека 0 129

В мире животных
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Xerces Blue: первая бабочка, исчезнувшая из-за человека

Xerces Blue — первый вид насекомых в Северной Америке, вымерший по вине человека.

Последние наблюдения этих сине-иридесцентных бабочек с Сан-Францисского полуострова относятся к началу 1940-х годов. В 2021 году учёные провели генетический анализ экземпляра из музея Field в Чикаго и подтвердили, что Xerces Blue является отдельным видом, а не популяцией похожей серебристой голубой бабочки.

Главной причиной исчезновения стало разрушение природной среды в результате урбанизации. Хотя полная последовательность генома открывает теоретическую возможность возрождения вида, исследователи подчёркивают: гораздо важнее защищать ныне существующие виды, чтобы не повторять ошибки прошлого.

Исчезновение таких существ приводит к серьёзным последствиям для экосистем, ведь насекомые играют ключевую роль в аэрации почвы и поддержании пищевых цепей.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Детеныш редчайшего вида обезьян родился в зоопарке: 98% общей ДНК с человеком
Изображение к статье: Детеныш редчайшего вида обезьян родился в зоопарке: 98% общей ДНК с человеком
Эти три породы собак спокойно ждут хозяина, пока он на работе — подойдут для занятых
Изображение к статье: Эти три породы собак спокойно ждут хозяина, пока он на работе — подойдут для занятых
Куда и зачем мигрируют стрекозы?
Изображение к статье: Куда и зачем мигрируют стрекозы?
Почему кошек не стоит выгуливать даже с удобным ошейником
Изображение к статье: Почему кошек не стоит выгуливать даже с удобным ошейником
Изображение к статье: Кошки и собачий корм: допустимо ли такое питание?
Кошки и собачий корм: допустимо ли такое питание? 162
Изображение к статье: Люди сo «звериными» именами и фамилиями смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк
Люди сo «звериными» именами и фамилиями смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк 161
Изображение к статье: Муравей-панда: удивительная оса, которая не муравей
Муравей-панда: удивительная оса, которая не муравей 133
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 9
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 86
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 9
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео