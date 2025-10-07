Кинолог У. Атертон назвал три породы собак, идеально подходящие для людей, которые много работают и не могут уделять питомцу слишком много времени.

Специалист, много лет занимающийся дрессировкой и имеющий более 900 тысяч подписчиков в социальных сетях, отметил, что любая собака нуждается во внимании, однако существуют менее активные породы, которые хорошо подходят занятым владельцам.

На первом месте в его списке оказался английский мастиф. Кинолог признался, что сам держит собаку этой породы — большую часть времени она спит, а для счастья ей достаточно ласки, корма и отдыха.

На втором месте расположился сенбернар, отличающийся спокойным и уравновешенным характером.

Замыкает тройку английский бульдог. По словам Атертона, эти питомцы могут быть упрямыми, поэтому требуют определённой дрессировки, но в целом неприхотливы и прекрасно приспосабливаются к любым условиям. Оставшись в одиночестве, они спокойно отдыхают на своём месте, не проявляя тревожности, сообщает Irish Mirror.