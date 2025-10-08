Чтобы лечить акулу, нужно сначала понять, что для нее значит быть здоровой.

Сделать это не так-то просто — ведь «золотым стандартом» здоровья является дикое животное, живущее в своей естественной среде. Но как получить эталонные показатели для акулы? Ответ на этот вопрос искала международная группа ученых из США и Эквадора.

Их исследование, опубликованное в Journal of Zoology and Wildlife Medicine, впервые устанавливает референсные показатели крови для молодых черноперых акул, обитающих у Галапагосских островов. Эти данные — как таблица норм для врача — позволят ветеринарам точнее диагностировать и лечить заболевания у акул.

Однако получить эти образцы было непростой задачей. Ученые работали на охраняемой территории Галапагосских островов, в мелководных лагунах, где растут молодые акулы. Команда заходила по пояс в воду и с помощью сетей создавала полукруглые загоны. Акул ненадолго извлекали из воды, чтобы провести замеры и взять кровь.

«Этим акулам, вероятно, было всего два-три года, и обычно они были меньше метра в длину, — рассказывает доцент Оливия Петриц, автор исследования. — Но даже в этом случае для того, чтобы справиться с одной акулой, требовалось несколько человек в толстых перчатках, защищающих от острой чешуи».

Вторая проблема возникла при анализе образцов. Оказалось, что кровь акул нельзя проверить на стандартных медицинских анализаторах.

«У акул совсем другая физиология, потому что им приходится жить в соленой воде, — поясняет Петриц. — Например, нормальный уровень азота мочевины в крови у человека — от шести до 24 единиц. У акул этот показатель превышает 1000. Обычные анализаторы просто не рассчитаны на такие значения».

Пробы пришлось везти в специализированную лабораторию. Результаты подтвердили, что нормы для акул сильно отличаются не только от человеческих, но и у разных видов между собой. Например, у черноперых акул оказалось больше лейкоцитов, чем у песчаных, но ниже уровень некоторых ферментов и глюкозы по сравнению с атлантическими остроносыми акулами и акулами-молот.

«Изучать только один вид — все равно что устанавливать стандарты здоровья для собак на основе лис», — подчеркивает Оливия Петриц.

Эта работа важна не только для ветеринаров, работающих в океанариумах, но и для защиты акул в дикой природе.