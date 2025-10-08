Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для акул ввели стандарты здоровья — рассказываем, зачем это понадобилось 1 140

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для акул ввели стандарты здоровья — рассказываем, зачем это понадобилось

Чтобы лечить акулу, нужно сначала понять, что для нее значит быть здоровой.

Сделать это не так-то просто — ведь «золотым стандартом» здоровья является дикое животное, живущее в своей естественной среде. Но как получить эталонные показатели для акулы? Ответ на этот вопрос искала международная группа ученых из США и Эквадора.

Их исследование, опубликованное в Journal of Zoology and Wildlife Medicine, впервые устанавливает референсные показатели крови для молодых черноперых акул, обитающих у Галапагосских островов. Эти данные — как таблица норм для врача — позволят ветеринарам точнее диагностировать и лечить заболевания у акул.

Однако получить эти образцы было непростой задачей. Ученые работали на охраняемой территории Галапагосских островов, в мелководных лагунах, где растут молодые акулы. Команда заходила по пояс в воду и с помощью сетей создавала полукруглые загоны. Акул ненадолго извлекали из воды, чтобы провести замеры и взять кровь.

«Этим акулам, вероятно, было всего два-три года, и обычно они были меньше метра в длину, — рассказывает доцент Оливия Петриц, автор исследования. — Но даже в этом случае для того, чтобы справиться с одной акулой, требовалось несколько человек в толстых перчатках, защищающих от острой чешуи».

Вторая проблема возникла при анализе образцов. Оказалось, что кровь акул нельзя проверить на стандартных медицинских анализаторах.

«У акул совсем другая физиология, потому что им приходится жить в соленой воде, — поясняет Петриц. — Например, нормальный уровень азота мочевины в крови у человека — от шести до 24 единиц. У акул этот показатель превышает 1000. Обычные анализаторы просто не рассчитаны на такие значения».

Пробы пришлось везти в специализированную лабораторию. Результаты подтвердили, что нормы для акул сильно отличаются не только от человеческих, но и у разных видов между собой. Например, у черноперых акул оказалось больше лейкоцитов, чем у песчаных, но ниже уровень некоторых ферментов и глюкозы по сравнению с атлантическими остроносыми акулами и акулами-молот.

«Изучать только один вид — все равно что устанавливать стандарты здоровья для собак на основе лис», — подчеркивает Оливия Петриц.

Эта работа важна не только для ветеринаров, работающих в океанариумах, но и для защиты акул в дикой природе.

Читайте нас также:
#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    8-го октября

    Молодцы! Заслужили Шнобелевскую премию.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Изображение к статье: Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
Изображение к статье: Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
Изображение к статье: В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей 120
Изображение к статье: Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру
Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру 127
Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование 253
Изображение к статье: Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться?
Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться? 216

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 20
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 10
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 48
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 74
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 20
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео