Несмотря на географическое и эволюционное разнообразие, более 20 видов птиц на четырёх континентах издают почти одинаковый жалобный крик при угрозе со стороны паразитических видов, подкидывающих свои яйца в чужие гнёзда.

Это первое известное наблюдение вокализации, сочетающей врождённые и приобретённые элементы у разных видов.

Такое поведение помогает птицам предупреждать сородичей об опасности и учиться распознавать врага через социальное обучение. Молодые особи, услышав этот сигнал, реагируют инстинктивно, что способствует коллективной защите гнёзд.

Уникальный звук представляет собой важный этап в понимании эволюции коммуникации, выступая связующим звеном между инстинктивными криками животных и полностью выученными формами общения, такими как человеческая речь.

Исследование расширяет представления о происхождении языка и подчёркивает, что механизмы социального обучения и инстинкта могут сосуществовать, формируя основу для сложных систем общения.