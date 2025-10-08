Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру 0 127

В мире животных
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру

Несмотря на географическое и эволюционное разнообразие, более 20 видов птиц на четырёх континентах издают почти одинаковый жалобный крик при угрозе со стороны паразитических видов, подкидывающих свои яйца в чужие гнёзда.

Это первое известное наблюдение вокализации, сочетающей врождённые и приобретённые элементы у разных видов.

Такое поведение помогает птицам предупреждать сородичей об опасности и учиться распознавать врага через социальное обучение. Молодые особи, услышав этот сигнал, реагируют инстинктивно, что способствует коллективной защите гнёзд.

Уникальный звук представляет собой важный этап в понимании эволюции коммуникации, выступая связующим звеном между инстинктивными криками животных и полностью выученными формами общения, такими как человеческая речь.

Исследование расширяет представления о происхождении языка и подчёркивает, что механизмы социального обучения и инстинкта могут сосуществовать, формируя основу для сложных систем общения.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Изображение к статье: Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
Изображение к статье: Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
Изображение к статье: В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей 120
Изображение к статье: Для акул ввели стандарты здоровья — рассказываем, зачем это понадобилось
Для акул ввели стандарты здоровья — рассказываем, зачем это понадобилось 1 140
Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование 253
Изображение к статье: Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться?
Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться? 216

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 21
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 11
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 49
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 75
Изображение к статье: Трамп странно ответил на вопрос об Украине
В мире
Трамп странно ответил на вопрос об Украине 0
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 21
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео