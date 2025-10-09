Baltijas balss logotype
Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%

В мире животных
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
С начала этого года до середины сентября в Латвии на автомобильных дорогах было сбито 987 животных, что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили представители VSIA «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

LVC поясняет, что в целом каждый год в охотничий сезон, который длится с 1 апреля по 31 марта, регистрируется почти 2000 крупных и мелких сбитых диких животных, а также несколько птиц.

Данные Государственной лесной службы (VMD) показывают, что в этом году количество зарегистрированных сбитых диких животных увеличилось. В Латвии обитает более 200 000 косуль, и в этом году до середины сентября было сбито 549 косуль, что на 39,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за этот период был сбит 91 олень, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Старший референт охотничьего отдела Государственной лесной службы Илгварс Зихманис сообщает, что в этом охотничьем сезоне зарегистрировано 987 происшествий с животными, включая мелких животных и птиц. Среди них 760 случаев были связаны с крупными травоядными животными — лосями, оленями, косулями, кабанами. В прошлом сезоне до середины сентября было сбито 600 крупных травоядных животных.

Увидев сбитое животное на дороге, жители должны позвонить по единому номеру экстренной помощи 112. Сотрудники спасательной службы проинформируют об этом ответственные службы — VMD и LVC. Одновременно о случившемся можно сообщить VMD, в том числе с помощью мобильного приложения «Medni».

LVC также получает звонки о животных на дорогах и возле них, в том числе о живых животных, находящихся вблизи дороги, а также о домашних животных. LVC подчеркивает, что осенью животные чаще встречаются на автомобильных дорогах, поскольку у лосей и оленей начался период гона.

#животные #дтп
