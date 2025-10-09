Идея говорящей собаки — верного спутника, способного изъясняться словами, — веками будоражила человеческое воображение. Но может ли эта фантазия когда-нибудь стать реальностью? Ученые из Венгрии предприняли попытку отделить научно обоснованные гипотезы от чистой фантастики, изучив биологические и когнитивные предпосылки для развития речи у собак.

С первого взгляда вопрос кажется забавным, однако с точки зрения эволюционной биологии он ставит серьезную проблему. Если бы собаки, живя бок о бок с человеком, действительно обладали скрытой способностью к речи, это давало бы им настолько колоссальное преимущество, что такой признак должен был бы быстро закрепиться в популяции. Его отсутствие заставляет задуматься: что именно мешает нашим питомцам заговорить?

«Главный вопрос заключается в следующем: действительно ли собаки находятся на пути к развитию вербального общения? Какие компоненты речевого аппарата и речевосприятия у них уже есть, а каких критически не хватает?» — рассуждает соавтор исследования Рита Ленкеи.

Анатомия, интеллект и этика

Ученые тщательно проанализировали три ключевых аспекта (анатомический, когнитивный и этический), чтобы понять, что мешает собакам заговорить.

Анатомический: Строение голосового тракта собак существенно ограничивает артикуляцию сложных звуков, характерных для человеческой речи.

Когнитивный: Хотя собаки превосходно декодируют человеческие жесты, интонации и даже отдельные слова, их мозг не приспособлен для синтаксиса и грамматики — основ построения предложений.

Этический: Исследователи задаются вопросом, должны ли мы вообще стремиться сделать собак похожими на людей в общении. Вместо этого они предлагают глубже изучать уже существующие, богатые и сложные способы коммуникации, которые собаки используют с нами ежедневно — от вокализации до языка тела.

Изучение коммуникативных навыков собак стало ценным инструментом для решения одной из величайших загадок науки — происхождения человеческого языка. «Так как мы не можем воссоздать условия, в которых зародилась речь у людей, сравнительные исследования с домашними животными становятся бесценным источником данных», — поясняет руководитель исследовательской группы Тамаш Фараго.

Полученные знания находят применение и в практической сфере — этороботике. Понимание механики межвидового общения помогает инженерам создавать роботов, которые смогут эффективно и безопасно взаимодействовать как с людьми, так и с животными.

Так что, возможно, собакам и не нужны слова, чтобы быть идеальными собеседниками для человека. Главный вывод ученых прост: чтобы понять их, нам нужно не наделять их человеческой речью, а научиться «слушать» их собственным, уникальный язык.