Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые 0 126

В мире животных
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые

Идея говорящей собаки — верного спутника, способного изъясняться словами, — веками будоражила человеческое воображение. Но может ли эта фантазия когда-нибудь стать реальностью? Ученые из Венгрии предприняли попытку отделить научно обоснованные гипотезы от чистой фантастики, изучив биологические и когнитивные предпосылки для развития речи у собак.

С первого взгляда вопрос кажется забавным, однако с точки зрения эволюционной биологии он ставит серьезную проблему. Если бы собаки, живя бок о бок с человеком, действительно обладали скрытой способностью к речи, это давало бы им настолько колоссальное преимущество, что такой признак должен был бы быстро закрепиться в популяции. Его отсутствие заставляет задуматься: что именно мешает нашим питомцам заговорить?

«Главный вопрос заключается в следующем: действительно ли собаки находятся на пути к развитию вербального общения? Какие компоненты речевого аппарата и речевосприятия у них уже есть, а каких критически не хватает?» — рассуждает соавтор исследования Рита Ленкеи.

Анатомия, интеллект и этика

Ученые тщательно проанализировали три ключевых аспекта (анатомический, когнитивный и этический), чтобы понять, что мешает собакам заговорить.

Анатомический: Строение голосового тракта собак существенно ограничивает артикуляцию сложных звуков, характерных для человеческой речи.

Когнитивный: Хотя собаки превосходно декодируют человеческие жесты, интонации и даже отдельные слова, их мозг не приспособлен для синтаксиса и грамматики — основ построения предложений.

Этический: Исследователи задаются вопросом, должны ли мы вообще стремиться сделать собак похожими на людей в общении. Вместо этого они предлагают глубже изучать уже существующие, богатые и сложные способы коммуникации, которые собаки используют с нами ежедневно — от вокализации до языка тела.

Изучение коммуникативных навыков собак стало ценным инструментом для решения одной из величайших загадок науки — происхождения человеческого языка. «Так как мы не можем воссоздать условия, в которых зародилась речь у людей, сравнительные исследования с домашними животными становятся бесценным источником данных», — поясняет руководитель исследовательской группы Тамаш Фараго.

Полученные знания находят применение и в практической сфере — этороботике. Понимание механики межвидового общения помогает инженерам создавать роботов, которые смогут эффективно и безопасно взаимодействовать как с людьми, так и с животными.

Так что, возможно, собакам и не нужны слова, чтобы быть идеальными собеседниками для человека. Главный вывод ученых прост: чтобы понять их, нам нужно не наделять их человеческой речью, а научиться «слушать» их собственным, уникальный язык.

Читайте нас также:
#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Изображение к статье: Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Ядовитая и красивая: в Перу нашли неизвестную науке лягушку
Изображение к статье: Полосатое земноводное всем шлет приветики. Иконка видео
Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%
Изображение к статье: Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%
У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
Изображение к статье: Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания 103
Изображение к статье: В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке 160
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей 132
Изображение к статье: Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру
Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру 140

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 10
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 82
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 71
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 449
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 916
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 10
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 82
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео