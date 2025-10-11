В Китае 82-летняя пенсионерка по фамилии Чжан оказалась в больнице после того, как съела восемь живых лягушек.

Женщина много лет страдала от болей, вызванных поясничной грыжей, и решила попробовать народное средство. Она попросила домочадцев выловить лягушек, не объяснив зачем. Сначала китаянка съела три амфибии, затем — ещё пять.

Вскоре после этого она почувствовала сильнейшие боли и спазмы в животе. Когда из-за боли пенсионерка уже не могла ходить, сын доставил её в больницу.

Врачи обнаружили у пациентки паразитарное заражение и повреждения пищеварительной системы. После двухнедельного лечения женщину выписали домой.

По словам старшего врача больницы У Чжунвэня, в последнее время к ним поступали несколько пациентов с похожими случаями. Медик подчеркнул, что подобные «рецепты» не только бесполезны, но и крайне опасны, сообщает South China Morning Post.