Исследование поведения обыкновенных стеновых ящериц (Podarcis muralis) в Хорватии показало: в пределах городов эти рептилии чаще контактируют друг с другом и формируют более прочные социальные связи по сравнению с сельскими собратьями.

Это необычно, поскольку данные животные обычно территориальны и стараются избегать сородичей.

Ученые установили, что городская среда с плотной застройкой, ограниченными укрытиями и неравномерным распределением ресурсов заставляет ящериц сближаться и проявлять большую терпимость. Такие поведенческие изменения помогают им выживать в экстремальных условиях мегаполисов.

Этот пример демонстрирует быструю адаптацию животных к антропогенному окружению. Изменение социальных стратегий позволяет некоторым видам не только сохраняться в городах, но и эволюционно приспосабливаться к новым условиям.

Исследователи подчеркивают важность учета интересов дикой природы при планировании городской среды, чтобы облегчить совместное существование людей и животных.