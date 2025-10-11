Baltijas balss logotype
Индиец пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену 0 218

В мире животных
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Индиец пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену

Житель индийского штата Уттар-Прадеш заявил в полицию на супругу, которая якобы пытается извести его. Об этом сообщило издание NDTV.

Мерадж обратился к властям в выделенный для приема жалоб населения день Самадхан Дивас. Обычно люди используют его, чтобы сообщить о проблемах с электроснабжением, дорогами или продовольственными карточками.

Мужчина рассказал, что по ночам жена превращается в ядовитую змею, преследует и пытается ужалить. По его словам, супруга неоднократно нападала на него во сне. Мерадж считает, что спасся лишь благодаря чутью — оно позволяло проснуться вовремя.

Несмотря на это, женщине однажды якобы удалось укусить мужа. Полиция уже начала расследование и не исключает, что все дело в психологическом насилии.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

