Житель индийского штата Уттар-Прадеш заявил в полицию на супругу, которая якобы пытается извести его. Об этом сообщило издание NDTV.

Мерадж обратился к властям в выделенный для приема жалоб населения день Самадхан Дивас. Обычно люди используют его, чтобы сообщить о проблемах с электроснабжением, дорогами или продовольственными карточками.

Мужчина рассказал, что по ночам жена превращается в ядовитую змею, преследует и пытается ужалить. По его словам, супруга неоднократно нападала на него во сне. Мерадж считает, что спасся лишь благодаря чутью — оно позволяло проснуться вовремя.

Несмотря на это, женщине однажды якобы удалось укусить мужа. Полиция уже начала расследование и не исключает, что все дело в психологическом насилии.