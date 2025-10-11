Однако учёные из Университета Флиндерса выявили серьёзную проблему — крайне низкое генетическое разнообразие.

Популяция сформировалась в 1920-х годах из менее чем двух десятков завезённых животных, что привело к высокому уровню инбридинга. Это снижает устойчивость к болезням и способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Несмотря на то что коалы пережили разрушительные пожары 2019–2020 годов и остаются многочисленными, генетическая уязвимость ставит под угрозу их будущее.

Учёные предлагают провести «генетическую спасательную операцию» — осторожно ввести особей с материка, чтобы повысить разнообразие и укрепить популяцию. Без этого даже незначительные новые угрозы могут серьёзно навредить животным и поставить под сомнение их долгосрочное выживание.