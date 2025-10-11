Baltijas balss logotype
Островное благополучие обернулось угрозой для коал

В мире животных
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Островное благополучие обернулось угрозой для коал

Остров Кенгуру в Южной Австралии известен крупной популяцией внешне здоровых коал.

Однако учёные из Университета Флиндерса выявили серьёзную проблему — крайне низкое генетическое разнообразие.

Популяция сформировалась в 1920-х годах из менее чем двух десятков завезённых животных, что привело к высокому уровню инбридинга. Это снижает устойчивость к болезням и способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Несмотря на то что коалы пережили разрушительные пожары 2019–2020 годов и остаются многочисленными, генетическая уязвимость ставит под угрозу их будущее.

Учёные предлагают провести «генетическую спасательную операцию» — осторожно ввести особей с материка, чтобы повысить разнообразие и укрепить популяцию. Без этого даже незначительные новые угрозы могут серьёзно навредить животным и поставить под сомнение их долгосрочное выживание.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

