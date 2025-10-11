Baltijas balss logotype
Почему кошки издают странный звук при виде добычи?

В мире животных
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки издают странный звук при виде добычи?

Кошки издают множество звуков для общения, включая мяуканье, шипение и рычание. Однако особенно интересным является тихое “щебетание”, которое они издают, преследуя добычу.

Специалист по поведению кошек Микель Дельгадо предполагает, что это может быть проявлением фрустрации, когда кошка видит цель, но не может ее поймать. Также сигнал может отражать волнение, хотя научных доказательств этой теории пока нет.

Выдвигается и гипотеза, что “щебетание” помогает кошкам усиливать обоняние, впуская воздух в вомероназальный орган. Другой вариант объяснения заключается в подражании: некоторые дикие кошки, такие как маргай, могут имитировать звуки своей добычи, чтобы привлечь ее внимание. Но данные о подражательном поведении у домашних кошек отсутствуют.

Понимание поведения наших пушистых компаньонов требует более глубокого изучения их диких родственников, чтобы выяснить, унаследовано ли это поведение или возникло в процессе одомашнивания.

#кошки
Видео