Как часто бывает: лежишь себе спокойно, смотришь телевизор, а тут мимо проходит кошка и сует свою заднюю часть прямо в лицо. Ситуация знакома практически каждому владельцу усатого питомца. Почему же они так делают?
Это приветствие, а не оскорбление
Для кошек демонстрация задней части — нормальная форма общения. Кошки-матери часто вылизывают и обнюхивают котят, чтобы стимулировать дефекацию и различать малышей по запаху.
Когда две кошки встречаются, одна из них может поднять хвост и обнажить заднюю часть, позволяя другой обнюхать её — так животные обмениваются информацией и выражают доверие.
Показывая зад хозяину, кошка демонстрирует привязанность и уверенность в безопасности рядом с ним.
Кошки полагаются на запахи
Эти животные гораздо сильнее зависят от запахов, чем от голосового общения. Специализированные железы рядом с анальным отверстием выделяют насыщенные феромонами жидкости, которые несут химические «сообщения», уникальные для каждой кошки.
По словам эксперта по поведению кошек Пэм Джонсон-Беннетт, это часть кошачьих манер и выражение доверия. Язык тела помогает кошкам передавать то, чего мы, люди, часто не замечаем. Поднятый хвост с обнажённым задом означает: «Ты мне нравишься».
Стоит ли беспокоиться?
В большинстве случаев это совершенно нормальное поведение. Однако если кошка слишком часто вылизывается или от неё исходит резкий неприятный запах, это может указывать на проблемы с анальными железами. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.
Оставить комментарий