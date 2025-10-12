Baltijas balss logotype
Кто из животных в природном мире считается долгожителем?

В мире животных
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто из животных в природном мире считается долгожителем?

Самыми долгоживущими позвоночными на Земле считаются гренландские акулы, медленно растущие в холодных водах Арктики. Их возраст достигает около 400 лет, а по некоторым данным — более 500.

Однако существуют и более долгоживущие организмы. Например, глубоководные губки способны существовать свыше 2300 лет.

Особое место занимает бессмертная медуза, обладающая способностью к омоложению: после повреждений она возвращается в ювенильную стадию и фактически не стареет биологически.

Среди одиночных животных рекорд принадлежит моллюску океаническому квахогу (Arctica islandica), чей возраст достигал 507 лет. Многие долгоживущие виды демонстрируют механизмы, препятствующие развитию раковых клеток — как, например, гренландский кит, способный жить более двух веков.

На суше пальма первенства принадлежит гигантской сейшельской черепахе по имени Джонатан, которой уже более 190 лет.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
