Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка

В мире животных
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка

Учёные исследовали влияние температуры на развитие детёнышей логгерхедовых морских черепах (Caretta caretta), находящихся под угрозой исчезновения.

Выяснилось, что повышение температуры песка влияет не только на пол малышей, увеличивая долю самок, но и на их физическое развитие: черепашки чаще рождаются с дефектами панциря, растут медленнее и реже выживают.

Неожиданно оказалось, что когнитивные способности — способность к обучению и адаптации в лабиринте — при температуре 32,8 °C у них сохраняются. Это даёт надежду, что черепахи смогут приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Однако дальнейший рост температуры может привести к серьёзным рискам для популяций, включая снижение общей выживаемости и ухудшение здоровья потомства.

Кроме того, перегретый песок влияет на сроки вылупления и размер детёнышей, делая процесс появления на свет более стрессовым. Эти изменения снижают шансы на выживание в суровых условиях, где молодые черепахи сталкиваются с хищниками и трудностями на пути к океану.

#животные
