Выяснилось, что повышение температуры песка влияет не только на пол малышей, увеличивая долю самок, но и на их физическое развитие: черепашки чаще рождаются с дефектами панциря, растут медленнее и реже выживают.

Неожиданно оказалось, что когнитивные способности — способность к обучению и адаптации в лабиринте — при температуре 32,8 °C у них сохраняются. Это даёт надежду, что черепахи смогут приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Однако дальнейший рост температуры может привести к серьёзным рискам для популяций, включая снижение общей выживаемости и ухудшение здоровья потомства.

Кроме того, перегретый песок влияет на сроки вылупления и размер детёнышей, делая процесс появления на свет более стрессовым. Эти изменения снижают шансы на выживание в суровых условиях, где молодые черепахи сталкиваются с хищниками и трудностями на пути к океану.