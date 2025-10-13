Этот хищник весит до 16 килограммов и отличается большим разнообразием окраски — от золотисто-коричневой до меланистической и пятнистой.

Несмотря на относительно небольшие размеры, это удивительное животное успешно охотится на рептилий, мелких грызунов, нередко поедает даже детёнышей оленей и, разумеется, птиц. Любопытно, что последних хищник ощипывает перед тем, как приступить к трапезе.

Основные места обитания кошки Темминка — лесистые субтропики и тропики на высотах до 4300 метров, однако иногда этот благородный зверь поднимается и в высокогорья.

Кошка Темминка хорошо лазает по деревьям и наиболее активна в сумерках, хотя её поведение довольно разнообразно. В последние годы численность вида снижается из-за вырубки лесов, охоты и конфликтов с фермерами, поскольку хищник способен нападать на домашний скот. Эти факторы делают особенно важным сохранение естественной среды обитания для защиты этого редкого вида.