Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошка Темминка ощипывает птиц перед едой? 0 140

В мире животных
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка Темминка ощипывает птиц перед едой?

Кошка Темминка (Catopuma temminckii) обитает в густых лесах Китая, Непала, стран Юго-Восточной Азии и на северо-востоке Индии.

Этот хищник весит до 16 килограммов и отличается большим разнообразием окраски — от золотисто-коричневой до меланистической и пятнистой.

Несмотря на относительно небольшие размеры, это удивительное животное успешно охотится на рептилий, мелких грызунов, нередко поедает даже детёнышей оленей и, разумеется, птиц. Любопытно, что последних хищник ощипывает перед тем, как приступить к трапезе.

Основные места обитания кошки Темминка — лесистые субтропики и тропики на высотах до 4300 метров, однако иногда этот благородный зверь поднимается и в высокогорья.

Кошка Темминка хорошо лазает по деревьям и наиболее активна в сумерках, хотя её поведение довольно разнообразно. В последние годы численность вида снижается из-за вырубки лесов, охоты и конфликтов с фермерами, поскольку хищник способен нападать на домашний скот. Эти факторы делают особенно важным сохранение естественной среды обитания для защиты этого редкого вида.

Читайте нас также:
#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?
Изображение к статье: Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?
Почему голый землекоп не стареет?
Изображение к статье: Почему голый землекоп не стареет?
Редкий хищник получил шанс на спасение — зоопарке родились фоссы
Изображение к статье: Редкий хищник получил шанс на спасение — зоопарке родились фоссы
Изображение к статье: Что и сколько едят бегемоты?
Что и сколько едят бегемоты? 136
Изображение к статье: Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка
Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка 59
Изображение к статье: Топ-7 пород кошек-долгожителей
Топ-7 пород кошек-долгожителей 430
Изображение к статье: Медведь оторвал голову грибнику
Медведь оторвал голову грибнику 1379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 19
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 26
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 21
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 53
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 90
Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 19
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео