Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Редкий хищник получил шанс на спасение — зоопарке родились фоссы 0 142

В мире животных
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Редкий хищник получил шанс на спасение — зоопарке родились фоссы

В зоопарке Честера в Великобритании появились на свет четыре очаровательные фоссы — два самца и две самки, родившиеся в июле 2025 года. Их мать, Шала, спарилась с самцом по кличке За-За, привезённым из зоопарка Сан-Диего (США) и отобранным как оптимальный генетический партнёр.

Новорождённые фоссы рождаются слепыми и весят около 100 граммов — примерно столько же, сколько небольшое яблоко. Первые месяцы жизни они проводят в гнезде, прежде чем начинают выходить наружу.

Фосса — уникальный хищник и эндемик Мадагаскара, внешне напоминающий смесь кошки и собаки, хотя её ближайшими родственниками являются мангусты. С длиной тела до 1,8 метра (включая хвост) фосса считается крупнейшим хищником острова и играет важную роль в поддержании экологического баланса.

В дикой природе осталось менее 2600 особей, поэтому этот вид находится под серьёзной угрозой исчезновения. Появление потомства в Честере стало значимым событием для европейской программы сохранения фосс и помогает учёным глубже понять особенности их биологии и поведения.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?
Изображение к статье: Как сделать так, чтобы собака ела медленнее?
Почему голый землекоп не стареет?
Изображение к статье: Почему голый землекоп не стареет?
Что и сколько едят бегемоты?
Изображение к статье: Что и сколько едят бегемоты?
Изображение к статье: Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка
Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка 59
Изображение к статье: Почему кошка Темминка ощипывает птиц перед едой?
Почему кошка Темминка ощипывает птиц перед едой? 140
Изображение к статье: Топ-7 пород кошек-долгожителей
Топ-7 пород кошек-долгожителей 430
Изображение к статье: Медведь оторвал голову грибнику
Медведь оторвал голову грибнику 1379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 20
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 27
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 21
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 54
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 90
Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 20
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео