В зоопарке Честера в Великобритании появились на свет четыре очаровательные фоссы — два самца и две самки, родившиеся в июле 2025 года. Их мать, Шала, спарилась с самцом по кличке За-За, привезённым из зоопарка Сан-Диего (США) и отобранным как оптимальный генетический партнёр.

Новорождённые фоссы рождаются слепыми и весят около 100 граммов — примерно столько же, сколько небольшое яблоко. Первые месяцы жизни они проводят в гнезде, прежде чем начинают выходить наружу.

Фосса — уникальный хищник и эндемик Мадагаскара, внешне напоминающий смесь кошки и собаки, хотя её ближайшими родственниками являются мангусты. С длиной тела до 1,8 метра (включая хвост) фосса считается крупнейшим хищником острова и играет важную роль в поддержании экологического баланса.

В дикой природе осталось менее 2600 особей, поэтому этот вид находится под серьёзной угрозой исчезновения. Появление потомства в Честере стало значимым событием для европейской программы сохранения фосс и помогает учёным глубже понять особенности их биологии и поведения.