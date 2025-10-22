Подкармливать зимующих птиц нужно начинать уже осенью, чтобы они успели запомнить места с едой до наступления морозов. Об этом рассказал кандидат биологических наук Андрей Резанов.

Регулярная подкормка помогает птицам пережить зиму. Делать это можно в парках, дворах и скверах, размещая кормушки в спокойных и безопасных местах, недоступных для кошек и собак. Зимой лучше выбирать кормушки с крышей и бортиками — они защищают корм от снега и ветра.

Те, кто живет в квартире, могут помочь птицам прямо не выходя из дома — подвесив за окном кусочек несоленого сала. Особенно это оценят синицы и поползни.

Разные виды предпочитают свой корм. Воробьев, щеглов и зеленушек стоит кормить семечками и злаками, синицам и дятлам подойдут семечки и несоленое сало.

Голубям можно предлагать ячмень, просо, гречку, чечевицу, горох, перловку.

Сойки и дятлы любят орехи, а серым воронам подойдут нежирный фарш, творог, вареное яйцо или фрукты.

Орнитолог напоминает: нельзя давать птицам соленое, жареное, копченое и приправленное, а также размокший хлеб — он быстро плесневеет и может вызвать аспергиллез, поражающий дыхательные пути пернатых.