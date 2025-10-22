Помимо птиц, существуют и другие животные, способные к полёту, хотя многие из них лишь планируют, а не активно машут крыльями. Среди таких, например, летучие рыбы, которые разгоняются под водой и затем, используя крыловидные плавники, скользят по воздуху. Иногда они могут парить до 45 секунд, чтобы уйти от хищников.

Летучие лягушки, в частности чернолапый веслоног, используют перепонки между пальцами для планирования с высоты, преодолевая таким образом до 15 метров.

Летяги — около пятидесяти видов млекопитающих — имеют кожные перепонки между конечностями, позволяющие им совершать парящие прыжки между деревьями.

Настоящий активный полёт, с непрерывным маханием крыльями, характерен лишь для рукокрылых — летучих мышей. Они демонстрируют высокую манёвренность благодаря крыльям из тонкой кожи и множеству суставов.

Не менее впечатляющ и класс летающих насекомых: сотни тысяч видов — от мух до пчёл — используют особые мышцы и структуры, позволяющие им взлетать и удерживаться в воздухе. Эти существа играют ключевую роль в экосистемах, обеспечивая опыление растений и контроль над популяциями вредителей.