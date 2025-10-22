Baltijas balss logotype
Как природа изобрела полёт заново: тайны планирующих существ 0 39

В мире животных
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как природа изобрела полёт заново: тайны планирующих существ

Помимо птиц, существуют и другие животные, способные к полёту, хотя многие из них лишь планируют, а не активно машут крыльями. Среди таких, например, летучие рыбы, которые разгоняются под водой и затем, используя крыловидные плавники, скользят по воздуху. Иногда они могут парить до 45 секунд, чтобы уйти от хищников.

Летучие лягушки, в частности чернолапый веслоног, используют перепонки между пальцами для планирования с высоты, преодолевая таким образом до 15 метров.

Летяги — около пятидесяти видов млекопитающих — имеют кожные перепонки между конечностями, позволяющие им совершать парящие прыжки между деревьями.

Настоящий активный полёт, с непрерывным маханием крыльями, характерен лишь для рукокрылых — летучих мышей. Они демонстрируют высокую манёвренность благодаря крыльям из тонкой кожи и множеству суставов.

Не менее впечатляющ и класс летающих насекомых: сотни тысяч видов — от мух до пчёл — используют особые мышцы и структуры, позволяющие им взлетать и удерживаться в воздухе. Эти существа играют ключевую роль в экосистемах, обеспечивая опыление растений и контроль над популяциями вредителей.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 129
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
