Лигр (на фото) получается при скрещивании самца льва и самки тигра, тогда как тигон — это, наоборот, потомство самца тигра и самки львицы. Эти гибриды не встречаются в дикой природе, так как львы и тигры обитают на разных континентах.

Лигры являются крупнейшими из ныне существующих кошек: взрослые самцы могут весить свыше 400 кг и достигать длины более 3,4 метра. Лигры любят плавать, унаследовав это от матерей-тигриц.

Тигоны меньше лигров, они весят около 180 кг. Их размер ограничивается генами самца тигра. Тигоны демонстрируют сочетание характерных черт: шерсть с тигриными полосами и менее выраженную гриву у самцов. По характеру тигоны более сдержаны и склонны к уединению.

Разведение таких гибридов вызывает этические вопросы. Хотя детеныши лигров и тигонов привлекают внимание, они могут страдать от серьезных заболеваний и иметь короткую продолжительность жизни.

Тем не менее эти уникальные существа помогают ученым исследовать наследование и проблемы сохранения, напоминая о том, что существование таких гибридов — прежде всего, результат человеческого любопытства.