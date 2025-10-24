Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 0 32

В мире животных
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все как у людей.

Все как у людей.

Предки человека по своей жестокости порой не уступают ему.

Не все знают, но с 1974 по 1978 гг. в Танзании велась ожесточённая война. Причины молчания прессы и международного сообщества заключаются в том, что засвидетельствовал её лишь один человек — британская учёная-приматолог Джейн Гудолл в Национальном парке Гомбе-Стрим, а воевали между собою... шимпанзе.

История конфликта

Более 15 лет провела Гудолл в парке Гомбе в момент, когда в общине шимпанзе под названием Касакела, за которыми она наблюдала, произошёл раскол. 6 самцов и 3 самки отделились от группы и отправились на юг. Новая группа получила название Кахама. Основная масса, 8 самцов и 12 самок, остались там же, где и были. Вскоре Гудолл стала свидетельницей жестокой расправы членов группы Касакела над самцом из «сепаратистов» Кахама. Зрелище её глубоко поразило: следует помнить, что 15 лет Касакела и Кахама дружно жили бок о бок.

"Долгие годы я считала, что шимпанзе, хотя и демонстрируют сверхъестественное сходство с людьми во многих отношениях, в целом гораздо «добрее» нас. Внезапно я обнаружила, что при определённых обстоятельствах они могут быть такими же жестокими, что у них также есть тёмная сторона характера".

После первой смерти конфликт продолжил набирать обороты и за четыре года «войны» все самцы Кахама оказались мертвы. Их территория была захвачена Касакела, а самки похищены, но на этом победители не остановились и двинулись дальше — на землю общины Каланде. Завоевание не удалось, и Касакела были разгромлены.

За что обезьяны воюют?

Шимпанзе — территориальные животные, способные убить ради охраны границ, которые они регулярно патрулируют. Именно с таким поведением встретилась и Гудолл. Её оценки доброты приматов тут же столкнулись с критикой коллег: якобы, к необходимости защищать территорию обезьян подталкивает нехватка пищи и территории, вызванная деятельностью человека. Тем не менее, более современные исследования показывают, что смертельная агрессия у шимпанзе и бонобо чаще объясняется адаптивными стратегиями в конкурентной борьбе, чем человеческим воздействием. Агрессия к сородичам приносила результат в виде пищи, пространства и самок.

Не только война, но и политика

В 1982 году знаменитый нидерландский приматолог Франц Де Вааль написал книгу «Политика у шимпанзе». В ней он определил политику следующим образом: «Социальная манипуляция, нацеленная на достижение и поддержание влиятельных позиций». Вот пример поведения, который, согласно Ваалю, доказывает, что политика у шимпанзе действительно существует:

Иногда альфа-самца буквально донимает более молодой соперник, всячески стараясь вызвать на бой. Он кидает в его сторону камни, бросается к нему, будто собираясь напасть, его шерсть стоит дыбом. Опытные альфы полностью игнорируют всю эту суету, как бы не замечая, а потом не спеша обходят союзников, успевая делать груминг каждому. Так что ближе к концу дня, когда придёт время для контрнаступления, молодой да горячий окажется в явном проигрыше.

Исследователь отметил, что для такого поведения необходимы высочайший самоконтроль и способность к планированию. Кроме того, он описал другую политическую интригу — подкуп союзников с помощью мяса — и эпизод «миротворчества», когда сильнейший шимпанзе в группе остановил драку, выдав затрещины всем участникам независимо от стороны. Основываясь на исследованиях Вааля и Гудолл, современные учёные предполагают, что у высших обезьян существуют прообразы права, чувство справедливости, доверие и этическая система, главный принцип которой — «око за око».

Читайте нас также:
#биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
Узнают ли кошки своих повзрослевших котят?
Изображение к статье: Узнают ли кошки своих повзрослевших котят?
5 самых неожиданных фактов о белом медведе
Изображение к статье: 5 самых неожиданных фактов о белом медведе
Правда ли, что дельфины совсем не пьют воду?
Изображение к статье: Правда ли, что дельфины совсем не пьют воду?
Изображение к статье: Как понять, что у вашей кошки все отлично?
Как понять, что у вашей кошки все отлично? 95
Изображение к статье: Лигр и тигон: удивительные гибриды тигров и львов
Лигр и тигон: удивительные гибриды тигров и львов 107
Изображение к статье: Почему мурчат кошки
Почему мурчат кошки 306
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 750

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3954
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой
Дом и сад
Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой 75
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео