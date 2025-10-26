Малые веретенники — рекордсмены по самой длинной беспосадочной миграции среди всех животных.

Перед отлётом эти птицы накапливают огромное количество жира — до 55 % массы тела, что является одним из самых высоких показателей среди пернатых. Чтобы освободить место для жировых запасов, они сознательно уменьшают размеры своих внутренних органов — печени, желудка, почек и кишечника, при этом сохраняют мышечную массу и силу сердца, сообщает IFLScience.

Этот процесс происходит благодаря аутофагии — клеточному «самоедству», когда организм перерабатывает собственные ткани в условиях стресса. После приземления органы вновь восстанавливаются, что позволяет птицам быстро вернуться к нормальному питанию и подготовке к следующему перелёту.

В 2022 году был зафиксирован рекорд: одна особь пролетела 13 560 километров за 11 дней — от Аляски до Тасмании.