В мире животных
27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты перечислили преимущества совместного проживания с котом

Коты существенно влияют на физическое и психическое состояние своих хозяев. Во время исследования, проведенного нидерландскими специалистами среди 1,8 тыс. котовладельцев, 50 процентов опрошенных сообщили, что считают кота членом своей семьи. Каждый третий назвал любимца ребенком или верным товарищем.

Ученые отметили, что многие коты чаще выбирают общение с людьми, а не пищу и игрушки. А еще они понимают, когда человек обращается именно к ним.

Хозяева котов обычно реже умирают от инфарктов и инсультов, выяснили специалисты в ряде исследований. Кроме того, хвостатые оказывают благотворное влияние на психику владельцев.

Люди, страдающие депрессивным расстройством, чувствуют себя лучше, когда гладят любимца или играют с ним.

#полезно знать
