Как разговаривать с собакой, чтобы она вас понимала? 0 360

В мире животных
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как разговаривать с собакой, чтобы она вас понимала?

Каждый раз при виде этих пушистых созданий у многих из нас голос автоматически изменяется: мы начинаем говорить с собаками, как с детьми, повышая тембр и употребляя уменьшительно-ласкательные слова. Однако, как показало недавнее исследование, такую речь пес воспринимает плохо, вместо этого для достижения максимального сближения с ним следует говорить медленно.

В процессе одомашнивания собак мы научились в некоторой степени понимать друг друга. Сегодня эти животные могут распознавать определенные ключевые слова и связывать их с определенными действиями или событиями, понимать нашу речь на уровне интонации и жестов и даже использовать различные типы лая для выражения своих потребностей или эмоций. А что для улучшения коммуникации с питомцем сделали люди? Узнать это взялись ученые из Женевского университета в Швейцарии.

Как общаются люди и собаки

Для начала ученые решили проанализировать вокализации собак (от воя до рычания) — всего у них в арсенале было 143 аудиозаписи 30 животных. Затем они прослушали речь 27 взрослых людей, которые разговаривали друг с другом (106 записей), а после разговоры 22 людей с собаками (149 файлов).

Во второй части исследования авторы сравнили активность мозга у всех участников, используя неинвазивную электроэнцефалографию, для изучения реакции мозга на речь как у людей, так и у собак.

Оказалось, что люди говорят значительно быстрее, чем собаки: наша скорость речи составляет около 4 слога в секунду, в то время как животные «выговаривают» не больше двух слогов в секунду. Однако, когда владелец собаки обращался к своему питомцу, его речь непроизвольно немного замедлялась — до трех слогов. По словам ученых, понимание того, что нужно говорить медленнее, — это врожденное качество.

ЭЭГ-сигналы также показали, что нейронные реакции собак на человеческую речь сосредоточены на более медленных «дельта» ритмах, в то время как реакции человека на речь сосредоточены на более быстрых «тета» ритмах. Выходит, что у людей и собак разные системы обработки голоса.

Авторы исследования подчеркивают: для лучшего установления контакта с животным, нам следует примерно в два раза замедлять свою речь. «Вопреки распространенному мнению, для успешного понимания собакам нужно воспринимать и содержание, и интонацию», — заключили ученые.

Читайте нас также:
#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

