В шведском зоопарке Фурувик самец шимпанзе по имени Сантино проявил поразительное поведение: он стал заранее собирать камни, чтобы затем метать их в посетителей.

Каждый день, когда зоопарк был закрыт, животное подолгу подбирало камни и прятало их в укромных местах в вольере, явно готовясь к будущим атакам. Когда приходили люди, Сантино становился возбужденным и начинал бросать камни с такой интенсивностью, что смотрители сравнивали это с градом, сообщает IFLScience.

Сантино не ограничивался сбором готовых камней — он совершенствовал технику, разбивая бетонные поверхности вольера, чтобы изготовить подходящие снаряды. Такое поведение ученые расценили как проявление способности к планированию действий на будущее — качества, крайне редкого среди животных.

Позднее шимпанзе стал еще хитрее: он начал прятать заготовленные камни под сено и другие укрытия, чтобы застать посетителей врасплох.

Поведение Сантино помогло ученым лучше понять, насколько близки когнитивные способности шимпанзе к человеческому разуму.