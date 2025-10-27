Baltijas balss logotype
Почему некоторые козы «деревенеют» при испуге

В мире животных
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые козы «деревенеют» при испуге

Среди пород коз особняком стоят так называемые «козы с деревянными ногами». Эти животные страдают наследственным заболеванием — миотонией конгенитальной, которая вызывает внезапное напряжение мышц и их временную неподвижность при испуге. На самом деле козы не теряют сознание — просто на 5–20 секунд их мышцы становятся полностью напряженными.

Миотония связана с нарушением передачи нервных импульсов к мышцам. Когда у животного срабатывает реакция «бей или беги», мышцы напрягаются и не расслабляются, из-за чего коза может упасть. Степень выраженности симптомов различна: чаще всего падают молодые особи, тогда как взрослые уже способны удерживать равновесие.

Ген, вызывающий заболевание, является рецессивным, поэтому порода уникальна и не встречается за пределами Северной Америки. Впервые эти козы были описаны в 1880-х годах на ферме в штате Теннесси. Из-за особенностей мускулатуры они плохо лазают по склонам, что делает их удобными для содержания и способствует использованию преимущественно в мясном животноводстве.

Заболевание не причиняет животным боли и не наносит вреда их здоровью, поэтому их «обмороки» остаются лишь забавной особенностью, вызывающей улыбку.

#животные
