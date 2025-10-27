Baltijas balss logotype
Почему подкармливать птиц нужно начинать уже осенью 0 205

В мире животных
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему подкармливать птиц нужно начинать уже осенью

Орнитолог Александр Резанов рекомендовал начинать подкармливать городских птиц уже осенью.

Как правильно кормить птиц

Зимой пернатые нередко находят в городах пищу и укрытия, а водоплавающие — незамерзающие водоёмы. Однако, чтобы к холодам они знали, где можно найти корм, начинать подкормку стоит заранее и делать это регулярно. Кормушки лучше размещать в спокойных местах — рядом с растительностью и на высоте, недоступной для кошек и собак. Зимой особенно удобны конструкции с крышей и бортиками, защищающими еду от снега и влаги.

Что можно давать разным видам

Воробьёв, голубей, серых ворон и галок можно подкармливать на земле. Для синиц, поползней и дятлов подойдёт кусочек несолёного сала, подвешенный у окна. Щеглы, зеленушки и воробьи любят семечки, злаки и сухарики из белого хлеба. Водоплавающим птицам рекомендуется давать отварное яйцо, нежирный творог, овёс и крупы.

Чего следует избегать

Орнитолог предостерёг от использования размокшего хлеба — в нём часто развивается плесень, вызывающая аспергиллёз, опасное заболевание дыхательной системы. Нельзя кормить птиц солёной, жареной, копчёной и острой пищей.

Регулярная и безопасная подкормка помогает пернатым легче пережить зиму и поддерживает численность городских популяций.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
