Представьте себе оленя без рогов, но с острыми клыками, словно у вампира. Это не сказка, а реальность.

Такие животные обитают в Азии и известны как кабарги и водяные олени. Их верхние клыки могут достигать длины до десяти сантиметров, но служат они не для нападения, а для защиты и поединков между самцами. Рога этим видам заменили своеобразные «бивни» — удобное оружие в густых зарослях.

Интересно, что водяные олени встречаются и в Великобритании: в XIX веке герцог Бедфордский завёз их туда, фактически спасая вид от исчезновения. Сегодня часть этих животных живёт в дикой природе, тогда как на родине, в Китае, популяция остаётся уязвимой. Кабарги страдают из-за добычи мускуса — вещества, используемого в парфюмерии и традиционной медицине, из-за чего их массово истребляют браконьеры.

Несмотря на грозный вид, кабарги — безобидные травоядные. Природа просто выбрала для них необычный способ выделиться среди других.