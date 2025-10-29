В Австралии зафиксировано массовое распространение инвазивного огненного муравья — одного из самых опасных и агрессивных видов муравьёв в мире.

Специализированные поисковые собаки обнаружили новые гнёзда на пяти горнодобывающих объектах в центральном Квинсленде, всего через шесть недель после первого выявления насекомых на угольной шахте Broadmeadow.

Распространение вида связано с перевозкой строительных материалов на большие расстояния — около 800 километров, что значительно осложняет контроль и борьбу с вредителем. Власти усилили надзор и проводят масштабные мероприятия по уничтожению колоний: в гнёзда вводят инсектициды и обрабатывают прилегающие территории.

Муравьи активно распространяются благодаря человеческой деятельности, прячась в почве, растениях и технике, а затем создают новые колонии. Благоприятный климат Австралии способствует их быстрому размножению и захвату всё больших территорий. По прогнозам специалистов, огненные муравьи способны распространиться на 97 % континента, включая луга, пастбища и окраины городов.

Опасность этих насекомых заключается не только в ущербе экосистемам, где они вытесняют местные виды, но и в угрозе для людей и животных. Их укусы вызывают сильную боль и могут привести к анафилактическому шоку, требующему немедленной медицинской помощи.