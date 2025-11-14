Baltijas balss logotype
Исследователи предупредили о вредном растении для здоровья собак

В мире животных
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи предупредили о вредном растении для здоровья собак

Группа американских исследователей установила, что употребление хмеля может привести у собак к опасному состоянию, известному как злокачественная гипертермия (резкое увеличение температуры тела). Об этом сообщает мексиканский ветеринарный портал Diario Veterinario, ссылаясь на статью в журнале Veterinary Emergency and Critical Care.

 

Исследователи собрали и проанализировали данные о 177 случаях отравления собак хмелем, зарегистрированных в американском центре по борьбе с отравлениями животных в период с 2005 по 2018 год.

Результаты исследования показали, что у 74% собак в течение 8 часов после попадания хмеля в желудок наблюдались такие симптомы, как тахипноэ (учащенное поверхностное дыхание), гипертермия (повышение температуры тела) и рвота. При этом у 4 животных развилась злокачественная гипертермия, что привело к их гибели. Также сообщается, что благодаря своевременным действиям владельцев некоторые питомцы смогли выжить без вмешательства ветеринаров.

На основе полученных данных исследователи сделали вывод, что хмель представляет серьезную угрозу для здоровья собак. Они также отметили, что с ростом популярности домашнего пивоварения увеличилось количество случаев употребления хмеля домашними животными. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить точный механизм воздействия хмеля на организм собаки и разработать соответствующие протоколы лечения.

Если собака проглотила хмель или у нее проявились клинические симптомы гипертермии, рекомендуется быстро охладить животное и незамедлительно обратиться за помощью к ветеринару.

#медицина #безопасность #собаки #отравление #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

