Лоси, как и другие парнокопытные, проявляют интерес к соли, и это объяснимо. Основу рациона лося составляет растительная пища, включая траву, зеленые листья, побеги деревьев и прочее.

В растительной пище практически отсутствует соль, а ее нехватка может негативно сказаться на здоровье. Например, у беременных лосих наблюдаются нарушения обмена веществ, что приводит к проблемам в развитии потомства.

У самцов при недостатке соли прекращается рост рогов. Поэтому животные вынуждены искать соль в окружающей среде.