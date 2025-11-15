Министерство охраны окружающей среды Колумбии запустило программу, направленную на вывоз и уничтожение животных, которые представляют угрозу для биоразнообразия страны. Наиболее значительным инвазивным видом являются бегемоты, привезенные в страну «кокаиновым бароном» Пабло Эскобаром и неожиданно размножившиеся.

Колумбия инициировала новую кампанию по стерилизации инвазивных бегемотов. К концу 2023 года планируется поймать, обезболить и стерилизовать 20 бегемотов. Эта программа является частью стратегии правительства по сокращению стремительно растущей популяции бегемотов, обосновавшихся на реке Магдалена.

Дополнительные меры включают отправку бегемотов в заповедники и зоопарки за границу, а также, что вызывает споры, выбраковку некоторых животных. Министр охраны окружающей среды Колумбии Сусана Мухамад озвучила этот план на пресс-конференции.

«Существуют вопросы относительно того, как будет осуществляться этот процесс, особенно эвтаназия, но, похоже, правительство движется в правильном направлении», — отметил Хорхе Морено-Бернал, биолог из Северного университета в Барранкилье (Колумбия).

«У нас очень мало времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для окружающей среды и экосистемы», — добавила Мухамад на пресс-конференции.

Бегемоты в Колумбии, считающиеся крупнейшими инвазивными животными в мире, поселились в сельской местности после побега из владений наркобарона Пабло Эскобара. В 1980-х годах Эскобар нелегально ввез в страну четырех бегемотов (Hippopotamus amphibius). После его смерти в 1993 году самец и три самки быстро размножились благодаря отсутствию засухи и хищников — факторов, которые обычно сдерживают численность бегемотов в их родной Африке к югу от Сахары.

Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства охраны окружающей среды Колумбии и опубликованному в апреле, в стране сейчас насчитывается 181-215 бегемотов. По одной из моделей роста их популяции, к 2050 году их число может превысить 1000 особей, если не будут предприняты меры по контролю.

Экологи выражают обеспокоенность тем, что эти массивные животные, вес которых может достигать 3 тонн, своими экскрементами изменяют состав главной реки Колумбии и конкурируют с другими видами, такими как капибара (Hydrochoerus hydrochaeris), за место обитания и ресурсы.

Сусана Мухамад отметила, что после публикации в апреле исследования, в котором были представлены данные о вреде, причиняемом бегемотами, и рекомендованы пути решения проблемы, правительство решило принять меры.

«Одним из основных выводов является то, что не существует единой стратегии контроля популяции бегемотов и их воздействия на окружающую среду», — сказала Мухамад в интервью Nature.

Как контролировать популяцию бегемотов

Первым шагом станет кампания по стерилизации, на которую правительство выделило в этом году 808 млн песо (200 тыс. долларов США). Каждая операция по кастрации займет у команды из восьми человек — ветеринаров, техников и вспомогательного персонала — от шести до восьми часов. По словам Давида Эчеввери, руководителя отдела управления биоразнообразием, охраняемыми территориями и экосистемными услугами в региональном природоохранном ведомстве, которому поручено проведение кампании, на данный момент уже проведены три операции по стерилизации. В ближайшие годы планируется увеличить количество стерилизаций до 40 бегемотов в год.

Исследователи подчеркивают, что этот процесс будет медленным и затратным. «Стерилизация является лишь первым шагом к другим стратегиям. Необходимо реализовывать все три стратегии одновременно», — говорит Рафаэль Морено, эколог, участвовавший в исследовании бегемотов по заказу министерства.

Мухамад сообщила Nature, что более эффективной стратегией был бы экспорт животных. На пресс-конференции она отметила, что министерство получило «конкретное» предложение от покупателя из Индии, готового взять 60 особей, и что индийские природоохранные органы рассматривают это предложение.

Исследователи, общавшиеся с Nature, скептически относятся к плану экспорта, поскольку считают его потенциально дорогостоящим и логистически сложным. По словам Эрнесто Зазуэты, владельца заповедника Осток на севере Мексики, заинтересованного в получении части животных, вывоз 60 бегемотов в Индию и еще 10 в Мексику обойдется в общую сумму около 3,5 млн долларов.

Колумбийское правительство покроет расходы на стерилизацию и, возможно, на эвтаназию, но экспорт будет оплачен зоопарками или заповедниками, принимающими бегемотов, отметила Мухамад в интервью Nature.

Проблемы на горизонте

Хотя исследователи, с которыми общался Nature, рады, что правительство движется вперед в реализации своего плана по контролю за популяцией бегемотов, они обеспокоены тем, что слишком много внимания уделяется стерилизации, в то время как о двух других, более эффективных стратегиях сказано недостаточно. По словам Морено, после стерилизации животные в идеале должны быть изолированы или экспортированы. Возвращение их в сельскую местность, где они могли бы продолжать наносить ущерб окружающей среде, нецелесообразно. В прошлом попытки стерилизации были неэффективны, так как бегемоты размножались быстрее, чем их можно было поймать и прооперировать.

Экологи утверждают, что выбраковка будет необходима. Однако эта часть инициативы, вероятно, столкнется с юридическими трудностями. В 2009 году после появления в Интернете фотографии мертвого бегемота общественность выразила возмущение, что привело к прекращению работ по сокращению популяции.

Мухамад сообщила Nature, что министерство охраны окружающей среды работает с экспертами над созданием «этического протокола эвтаназии», который будет «обсуждаться в различных экспертных комитетах для обеспечения его эффективности и строгости».

«В зависимости от того, сколько особей мы сможем экспортировать и сколько удастся стерилизовать, мы увидим, сколько животных придется усыпить», — добавила она.