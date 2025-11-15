Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лебеди проявляют агрессию друг к другу - исследование 0 144

В мире животных
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лебеди проявляют агрессию друг к другу - исследование

Исследователи из Университета Эксетера в течение двух зимних сезонов проводили наблюдения за тремя видами лебедей: шипунами, кликунами и американскими лебедями, используя видеокамеры.

 

На зимовках, помимо лебедей, находились и другие водоплавающие птицы, и камеры фиксировали все социальные взаимодействия между ними.

Исследователей в первую очередь интересовали конфликты и стычки — цель заключалась в том, чтобы выяснить, кого лебеди предпочитают избегать. Выяснилось, что больше всего они не любят друг друга: 80% всех конфликтов происходили между птицами одного и того же вида (то есть лебеди-шипуны чаще всего дрались с другими лебедями-шипунами, кликуны — с кликунами и так далее).

По словам авторов исследования, это не стало для них неожиданностью: среди водоплавающих птиц агрессия внутри вида значительно превышает межвидовую. Это, вероятно, связано с тем, что для водоплавающих птиц наиболее опасными конкурентами оказываются именно те, кто принадлежит к тому же виду.



Читайте нас также:
#птицы #конфликты #агрессия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео