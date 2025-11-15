Исследователи из Университета Эксетера в течение двух зимних сезонов проводили наблюдения за тремя видами лебедей: шипунами, кликунами и американскими лебедями, используя видеокамеры.

На зимовках, помимо лебедей, находились и другие водоплавающие птицы, и камеры фиксировали все социальные взаимодействия между ними.

Исследователей в первую очередь интересовали конфликты и стычки — цель заключалась в том, чтобы выяснить, кого лебеди предпочитают избегать. Выяснилось, что больше всего они не любят друг друга: 80% всех конфликтов происходили между птицами одного и того же вида (то есть лебеди-шипуны чаще всего дрались с другими лебедями-шипунами, кликуны — с кликунами и так далее).

По словам авторов исследования, это не стало для них неожиданностью: среди водоплавающих птиц агрессия внутри вида значительно превышает межвидовую. Это, вероятно, связано с тем, что для водоплавающих птиц наиболее опасными конкурентами оказываются именно те, кто принадлежит к тому же виду.





