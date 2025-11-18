Рацион волков гораздо более разнообразен, чем может показаться на первый взгляд: они охотятся не только на оленей, лосей и зайцев, но также на бобров и рыбу; кроме того, известно, что волки не пренебрегают фруктами.

Это подтверждают исследования, проведенные сотрудниками Национального парка Вояджерс и Университета Миннесоты, которые наблюдали за группой волков, оснащенных GPS-ошейниками.

Взрослые волки отрыгивают полупереваренную пищу своим детенышам, и однажды исследователи заметили, что один из волков отрыгнул ягоды голубики.

Хотя волчата уже раньше замечались за поеданием голубики, считалось, что они делают это лишь время от времени и из любопытства. Однако, если взрослые волки кормят своих детенышей голубикой, это, безусловно, указывает на то, что эта ягода занимает важное место в их рационе.