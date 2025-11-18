Baltijas balss logotype
Какие ягоды волки дают своим детенышам? 0 297

В мире животных
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие ягоды волки дают своим детенышам?

Рацион волков гораздо более разнообразен, чем может показаться на первый взгляд: они охотятся не только на оленей, лосей и зайцев, но также на бобров и рыбу; кроме того, известно, что волки не пренебрегают фруктами.

 

Это подтверждают исследования, проведенные сотрудниками Национального парка Вояджерс и Университета Миннесоты, которые наблюдали за группой волков, оснащенных GPS-ошейниками.

Взрослые волки отрыгивают полупереваренную пищу своим детенышам, и однажды исследователи заметили, что один из волков отрыгнул ягоды голубики.

Хотя волчата уже раньше замечались за поеданием голубики, считалось, что они делают это лишь время от времени и из любопытства. Однако, если взрослые волки кормят своих детенышей голубикой, это, безусловно, указывает на то, что эта ягода занимает важное место в их рационе.

#животные #экология #природа #питание #исследования #волки #поведение #ягоды
Редакция BB.LV
