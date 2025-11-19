Baltijas balss logotype
Какова стоимость стерилизации бегемота? 0 201

В мире животных
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какова стоимость стерилизации бегемота?

В Колумбии стартовала программа по стерилизации бегемотов, обитающих рядом с бывшим ранчо Пабло Эскобара. Эти животные являются потомками четырех бегемотов, незаконно ввезенных из Африки наркобароном в 1980-х годах. Об этом сообщает издание U.S. News.

 

В рамках правительственной инициативы по контролю популяции, которая значительно увеличилась вдоль рек в провинции Антиокия, были стерилизованы два самца и одна самка бегемота.

Специалисты отмечают, что в Колумбии у гиппопотамов отсутствуют естественные хищники, и их рост численности может представлять угрозу для других видов, обитающих в этом регионе. В связи с этим в прошлом году правительство страны признало гиппопотамов «токсичным инвазивным видом» и разработало программу контроля за их популяцией. В рамках этого плана предусмотрено стерилизовать 40 гиппопотамов ежегодно, передавать часть животных в другие страны и проводить частичную выбраковку.

Как сообщает издание, стерилизация бегемотов представляет собой сложную и рискованную задачу, требующую значительных временных и финансовых затрат. Стоимость процедуры для одного животного составляет 9,8 тыс. долларов США. Кроме того, она сопряжена с рисками как для самих животных, у которых могут возникнуть аллергические реакции на анестезию, так и для ветеринаров.

Дэвид Эчеверри Лопес, руководитель отдела охраны окружающей среды, поделился с прессой о трудностях, с которыми сталкиваются его сотрудники при отлове бегемотов. Эти животные весят более 3 тонн и являются территориальными, что делает их агрессивными при попытках приближения. По словам Лопеса, ситуацию усугубляют частые дожди и густая растительность в этом районе. Изобилие пищи затрудняет использование приманок, что делает поимку гиппопотамов практически невозможной.

По данным правительства Колумбии, в настоящее время популяция составляет около 169 особей. Прогнозы показывают, что без принятия мер она может вырасти до 1 тыс. особей к 2035 году.

#животные #экология #Колумбия #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
