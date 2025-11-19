Baltijas balss logotype
Могут ли кошки и собаки придерживаться вегетарианской диеты? 0 76

В мире животных
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли кошки и собаки придерживаться вегетарианской диеты?

Только при условии, что пища адаптирована для них.

 

Эти животные, будучи хищниками, не способны эффективно извлекать питательные вещества из растительных источников. Тем не менее, если белки предварительно гидролизованы до аминокислот (то есть фактически переварены), они хорошо усваиваются в кишечнике.

Таким образом, для кошек и собак необходим корм, который, во-первых, обогащен аминокислотами, микроэлементами и витаминами до «мясных» уровней, а во-вторых, содержит эти вещества в форме, подходящей для усвоения.

Тем не менее, такая диета зачастую приводит к расстройствам, связанным с нехваткой серосодержащих аминокислот, а также некоторых микроэлементов и витаминов.

#животные #кошки #собаки #питание #витамины #белки #здоровье
