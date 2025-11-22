Животные — наше спасение! Они избавляют нас от скуки, одиночества и нехватки любви и общения. Мы можем говорить с ними, а они просто смотрят на нас своими сияющими глазками и молчат. Или же мяукают и гавкают, но главное — не спорят! Теперь ученые выявили еще одно преимущество наличия питомца в доме: согласно результатам исследования, они помогают замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Ранее многие исследования показывали, что наличие собаки или кошки положительно влияет на физическое и психическое состояние человека — мы даже составили подборку научно обоснованных преимуществ быть владельцем кота! Теперь же команда ученых из Мэрилендского университета в США обнаружила, что наличие домашнего животного также замедляет когнитивный спад.

Исследователи проанализировали данные 637 участников в возрасте от 51 до 101 года. Наблюдение за ними длилось 13 лет. Из общего числа респондентов только 29% имели домашних животных (67 человек — с кошками, 84 — с собаками).

В течение всего периода наблюдения участники проходили тесты на определение когнитивных способностей. В конце эксперимента ученые заметили, что с возрастом умственные функции снижались у всех испытуемых без исключения. Однако у людей с питомцами когнитивный спад происходил значительно медленнее.

Результаты исследования показали, что у участников с домашними животными за десять лет наблюдения память, исполнительные функции, речевые навыки, психомоторная скорость и скорость обработки информации практически не ухудшились.

«У владельцев кошек наблюдалось меньшее ухудшение памяти и языковых функций. Прогулки с собаками также были связаны с более медленным снижением когнитивных функций»

Интересно, что все положительные эффекты сохранялись даже после учета возраста, состояния здоровья и образа жизни респондентов.

По мнению ученых, такие результаты могут быть объяснены тем, что владельцы домашних животных испытывают меньший стресс, они более расслаблены и не зацикливаются на негативе.