Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

В мире животных
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

Около 75% ветеринаров в Британии выступили против эвтаназии здоровых собак породы американский булли XL. После принятия нового закона, запрещающего содержание этих животных, увеличилось количество обращений в ветеринарные клиники с просьбой усыпить собак данной породы. Часто владельцы не понимают, попадает ли их питомец под новые ограничения.

 

Новый закон вступит в силу 1 февраля 2024 года. Согласно ему, владельцы американских булли XL обязаны зарегистрировать своих собак. Выгуливать их можно только в намордниках, а держать дома — исключительно на поводке. Продолжать содержание животного разрешается лишь в том случае, если оно кастрировано и не проявляет агрессии. Агрессивные собаки этой породы подлежат эвтаназии. Власти обещают компенсировать владельцам 200 фунтов стерлингов за усыпление их питомцев.

Ветеринары считают, что предложенная финансовая компенсация создает «схему утилизации» этих животных, что, в свою очередь, увеличивает количество усыпляемых здоровых собак. В опросе, проведенном британским порталом Vet Times, 60% ветеринаров заявили, что отказали бы в эвтаназии владельцам, если у животного нет поведенческих проблем. С таким мнением согласны 85% ветеринарных медсестер.

Дэвид Мартин, руководитель группы защиты животных в IVC Evidensia, поддержал ветеринаров, отметив, что у них должно быть право выбора — проводить эвтаназию здоровых собак или отказывать владельцам в этом.

Напомним, что в конце октября стало известно о массовых случаях усыпления американских булли. Владельцы опасались предстоящего запрета на содержание собак этой породы. Закон был принят после трагического случая, когда американский булли напал на человека в Стаффордшире. Власти обязали всех владельцев зарегистрировать своих собак, были разработаны стандарты породы для определения принадлежности каждой похожей собаки. Выгуливать представителей данной породы разрешили только на поводке, а тех, кто проявляет агрессию, предложили усыпить. Разведение этих животных в питомниках также было запрещено. В результате, владельцы начали массово обращаться к ветеринарам с просьбой усыпить своих здоровых питомцев, объясняя это желанием избавиться от них до вступления закона в силу. Люди боялись, что после вступления в силу закона арендодатели могут выгнать их из квартир вместе с опасными питомцами.

#Великобритания #собаки #агрессия
Оставить комментарий

