Мы часто считаем, что люди являются самыми разумными существами, а животные занимают более низкую ступень. Однако исследования показывают, что восприятие мира собаками может быть схоже с человеческим.

В недавнем исследовании, проведенном учеными кафедры этологии Университета Этвеш Лоранд, было проанализировано, как собаки и маленькие дети воспринимают и интерпретируют указательные жесты. Результаты показали, что некоторые умные собаки обрабатывают информацию о мире аналогично людям.



Как проводилось исследование?

Исследователи указывали собакам и детям на расположение определенных объектов и наблюдали за их реакцией на жесты. Дети быстро понимали, что движение указывает на сам объект, в то время как собаки воспринимали жесты как подсказки о том, в каком направлении следует думать и двигаться.

Что выяснили ученые?

Исследователи пытались понять, почему существует такое различие в интерпретации жестов. Первое предположение основывалось на том, что зрение собак менее острое, чем у людей, а второе — на том, что для собак важнее пространственные характеристики, а не сами объекты.

Чтобы проверить свои гипотезы, ученые провели поведенческие тесты с 82 собаками. В первом испытании животные должны были запомнить, на какую тарелку — правую или левую — было положено лакомство. Во втором испытании тарелки располагались посередине, но имели разные формы и цвета. Результаты показали, что собаки быстрее обучались, когда лакомство находилось с определенной стороны — справа или слева.

Измерив остроту зрения собак, исследователи обнаружили, что животные с короткой головой имеют зрительные характеристики, схожие с человеческими. Кроме того, собаки с более высокими когнитивными способностями лучше ассоциировали информацию с объектами и местами.

После проверки памяти, внимательности и усидчивости собак, ученые заметили, что животные с высокими когнитивными показателями в более сложных заданиях на пространственное смещение связывают информацию с объектами так же легко, как и с местами.

К каким выводам пришли исследователи?

В ходе экспериментов ученые пришли к выводу, что склонность собак к пространственным предубеждениям связана с определенными когнитивными факторами. С одной стороны, эти знания помогают лучше понять и проанализировать поведение собак, отличное от человеческого. С другой стороны, это позволяет сделать вывод, что более «умные и способные» собаки в процессе тщательного и сложного обучения могут преодолевать свои предвзятости и воспринимать мир почти так же, как и люди.