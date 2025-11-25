Овцеводство в Австралии столкнулось с серьезными трудностями после резкого падения цен на баранину на 75%. Это минимальная стоимость данного вида мяса за последние 16 лет. Фермеры сообщают, что не в состоянии прокормить своих животных и вынуждены передавать их бесплатно производителям кормов.

Согласно информации агентства Bloomberg, в течение последнего года цена на баранину в стране снизилась на 75%. Существенно упала и стоимость живых овец. В октябре она составила 34 австралийских доллара (22 доллара США), однако в некоторых случаях животных продавали фактически за символическую сумму — менее 1 доллара за голову.

Снижение цен на баранину и живых овец связано с увеличением поголовья в стране, отмечает агентство. Три года назад цены на этот вид мяса находились на рекордно высоком уровне. В настоящее время падение цен ставит под угрозу существование животноводческих ферм.

К еще более тяжелой ситуации может привести ожидаемая засуха. Пастбищные площади уменьшаются. Число животных, отправляемых на убой, будет увеличиваться, хотя сейчас скотобойни уже работают на пределе своих возможностей, указывает агентство.

«Планы правительства поэтапно отказаться от экспорта живых овец усиливают беспокойство по поводу избытка предложения, особенно в Западной Австралии», — подчеркивает агентство. Власти страны пообещали фермерам компенсации, но многие до сих пор не получили ничего, заявил Эндрю Спенсер, председатель Sheep Producers Australia. Теперь животноводы просят правительство пересмотреть планы запрета на экспорт живых овец на Ближний Восток. Кроме того, производители предлагают ввести специальный визовый режим для работников из других стран, готовых трудиться в сельском хозяйстве.

Мэтт Далглиш, соучредитель консалтинговой компании Episode 3, прогнозирует, что рынок австралийской баранины сможет восстановиться не ранее следующего года, и только при условии благоприятных погодных условий.