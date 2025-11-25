Зоопсихологи могут привести множество поразительных примеров, когда вороны, сороки, сойки, какаду и жако демонстрировали выдающиеся когнитивные способности. Однако с увеличением числа таких примеров всё чаще возникает вопрос: как им это удаётся?

Пернатые интеллектуалы почти не уступают приматам, но если рассмотреть размер мозга (конечно, относительно тела), то выясняется, что птицы значительно отстают от обезьян — не говоря уже о том, что у них отсутствует развитая кора мозга, являющаяся основным «когнитивным органом» млекопитающих.

Тем не менее, со временем стало известно, что некоторые функции коры у птиц частично выполняет полосатое тело, или стриатум. Это более древняя часть мозга, от которой обычно не ожидают особых «когнитивных» способностей. Однако у птиц стриатум значительно увеличился и усложнился, что позволило ему участвовать в сложном поведении.

Кроме того, если сравнить «обычных» птиц, таких как голуби, с более умными, как вороны, то можно заметить, что у ворон количество нейронов в мозге в два раза больше, а их удельная плотность также в два раза выше. Нейронные клетки (как нейроны, так и вспомогательные глиальные) у ворон меньше, тогда как их межклеточные комплексы, отвечающие за обработку информации, крупнее.

Но это лишь в сравнении с голубями. А как обстоит дело с млекопитающими? Несмотря на то, что у ворон нейроны меньше, а их плотность больше, общее количество нервных клеток всё равно уступает таковому у животных. Однако, как выяснили исследователи, всё обстоит наоборот. В статье, опубликованной в PNAS, учёные из Карлова университета в Праге совместно с коллегами из Венского университета и Университета Вандербильта сравнили количество нейронов в мозгах животных и 28 видов птиц, и пришли к выводу, что у певчих птиц и попугаев нейронов в мозге в два раза больше, чем у обезьян, и в четыре раза больше, чем у грызунов (если бы обезьяны и грызуны имели такой же размер, как попугаи).

В чём же заключается нейробиологическая хитрость? Считается, что чем больше нейрон, тем больше он может образовать связей с другими клетками. Следовательно, чем больше мозг, тем больше в нём может быть крупных нейронов, тем больше вариантов нейронных цепочек можно сформировать, и тем выше будут когнитивные способности.

У птиц имеются крупные нервные клетки, способные образовывать дальние соединения. Однако, если внимательно рассмотреть структуру, известную как плащ конечного или большого мозга (а кора млекопитающих как раз и формирует плащ), можно заметить, что у пернатых в плаще содержится множество мелких нейронов, которые в основном взаимодействуют с ближайшим окружением. Таким образом, птицы смогли увеличить количество клеток в мозге, просто уменьшив их размер. Попугаи и врановые особенно преуспели в этом, и в результате их мозг (точнее, участок конечного мозга) превосходит мозг приматов как по плотности клеток, так и по количественному соотношению. Конечный мозг, плащ и кора традиционно отвечают за высшие когнитивные функции, поэтому теперь стало более понятным, почему попугаи и вороны не уступают обезьянам в умственных способностях.

Теперь было бы интересно узнать, существуют ли какие-либо особенности в работе этих мелких нейронов. Как уже упоминалось, взаимодействовать с удалёнными клетками они не могут, и, очевидно, нервные цепочки у птиц в их «коре» имеют небольшие размеры, что называется, местного значения. Поэтому обмен информацией между различными нейронными блоками может происходить иначе, чем в случае с нейронами, способными образовывать дальние связи.

Так или иначе, остаётся надеяться, что новые данные достаточно заинтересуют нейробиологов, чтобы они захотели окончательно выяснить, в чём же заключается секрет умственных способностей птиц.