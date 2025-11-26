Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Способна ли акула питаться исключительно водорослями? 0 92

В мире животных
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способна ли акула питаться исключительно водорослями?

Мы воспринимаем акул как хищников, которые не едят ничего, кроме животной пищи. Даже небольшая акула, такая как малоголовая акула-молот, достигающая в длину около 80 см, все равно будет искать мясные блюда.

 

Тем не менее, еще в 2007 году зоологи обнаружили в желудке одной малоголовой акулы-молота морскую траву, и это не выглядело так, будто она попала туда случайно вместе с крабами, мелкими рыбами и креветками, которые обычно составляют рацион акул.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне провели эксперимент, в ходе которого несколько акул были переведены на диету, состоящую на 90% из морской травы и на 10% из кальмаров.

Несмотря на такой почти вегетарианский рацион, рыбы чувствовали себя хорошо и даже набирали вес, расщепляя растительную пищу и извлекая из нее необходимые питательные вещества. Это подтверждает, что акулы действительно намеренно поедают траву на мелководье, где охотятся на разнообразную подводную живность, а переваривать растительность им, очевидно, помогает специфическая кишечная микрофлора.

Читайте нас также:
#животные #экология #природа #питание #вегетарианство #биология #акулы #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему собаки поднимают лапу, когда справляют нужду — вы не догадаетесь!
Изображение к статье: Очаровательная привычка: почему кошки так любят потягиваться
Изображение к статье: Как свиньи используют инструменты
Изображение к статье: Какая птица обладает самым громким пением?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео