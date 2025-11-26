Мы воспринимаем акул как хищников, которые не едят ничего, кроме животной пищи. Даже небольшая акула, такая как малоголовая акула-молот, достигающая в длину около 80 см, все равно будет искать мясные блюда.

Тем не менее, еще в 2007 году зоологи обнаружили в желудке одной малоголовой акулы-молота морскую траву, и это не выглядело так, будто она попала туда случайно вместе с крабами, мелкими рыбами и креветками, которые обычно составляют рацион акул.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне провели эксперимент, в ходе которого несколько акул были переведены на диету, состоящую на 90% из морской травы и на 10% из кальмаров.

Несмотря на такой почти вегетарианский рацион, рыбы чувствовали себя хорошо и даже набирали вес, расщепляя растительную пищу и извлекая из нее необходимые питательные вещества. Это подтверждает, что акулы действительно намеренно поедают траву на мелководье, где охотятся на разнообразную подводную живность, а переваривать растительность им, очевидно, помогает специфическая кишечная микрофлора.