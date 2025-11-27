Baltijas balss logotype
Очаровательная привычка: почему кошки так любят потягиваться 0 168

В мире животных
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Очаровательная привычка: почему кошки так любят потягиваться

Наблюдая за тем, как кошки потягиваются, мы часто испытываем умиление. Однако они делают это так часто, что невольно возникает вопрос: почему наши любимцы так часто прибегают к потягиваниям?

 

Кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, что примерно в два раза больше, чем люди. Во время сна у людей мозг парализует большинство мышц, чтобы предотвратить лунатизм и избежать повторения движений, происходящих во сне. То же самое происходит и с кошками, когда они спят. Поэтому большую часть времени, пока животное видит сны, его мышцы остаются в состоянии покоя.

Однако, как только кошка просыпается, ей необходимо привести себя в порядок и быстро подготовиться к выполнению своих «обязанностей». Во время сна, как и у человека, у кошки снижается кровяное давление. После пробуждения его нужно поднять, и в этом ей помогают растяжка и потягивания.

Когда мышцы начинают двигаться во время потягивания, из них также выводятся токсины и побочные продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в периоды бездействия. Например, углекислый газ и молочная кислота могут скапливаться в организме кошки, но потягивания способствуют улучшению циркуляции крови и лимфы, что помогает выводить токсины.

Кроме того, растяжка подготавливает мышцы к физической активности. Если мимо пробежит мышь — или, будем честными, паук, если речь идет о домашних кошках — животное будет готово стремительно наброситься на свою добычу с подготовленными мышцами.


#животные #кошки #сон #здоровье
Оставить комментарий

