«Абсолютный предел» продолжительности жизни человека в 150 лет — это лишь мгновение для некоторых животных, которые могут существовать веками и даже тысячелетиями. Некоторые организмы способны полностью остановить или обратить вспять процесс старения.

Например, гигантские черепахи могут доживать до более чем 150 лет — самой старой из них, по имени Джонатан, недавно исполнилось 189 лет. Тем не менее, даже эти животные не дотягивают до аутсайдеров нашего списка.

Гренландские киты

Гренландские киты (Balaena mysticetus) являются самыми долгоживущими млекопитающими. Точная продолжительность жизни этих арктических и субарктических китов остается неизвестной, но каменные наконечники гарпунов, найденные у некоторых особей, подтверждают, что они могут жить более 100 лет, а некоторые из них достигают возраста более 200 лет, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). У китов обнаружены мутации в гене ERCC1, который отвечает за восстановление поврежденной ДНК, что может способствовать их защите от рака и возрастных заболеваний.

Алеутский морской окунь

Этот вид рыб является одним из самых долгоживущих. Алеутский морской окунь может жить не менее 205 лет. Эти розовые или коричневые рыбы обитают в Тихом океане от Калифорнии до Японии. Они достигают длины до 97 сантиметров и питаются другими животными, такими как креветки и мелкие рыбы.

Гренландские акулы

Гренландские акулы (Somniosus microcephalus) обитают на больших глубинах в Северном Ледовитом и Североатлантическом океанах. По данным биологов, они могут вырастать до 7,3 метра в длину и питаются различными животными, включая рыбу и морских млекопитающих, таких как тюлени. Исследование глазной ткани гренландской акулы, проведенное в 2016 году и опубликованное в журнале Science, показало, что максимальная продолжительность жизни этих рыб может составлять не менее 272 лет. Самая старая акула в этом исследовании была примерно 392 года, и исследователи предположили, что эти животные могут доживать до 512 лет.

Моллюск Arctica islandica

Океанические моллюски этого вида обитают в северной части Атлантического океана. Они могут жить даже дольше, чем пресноводные жемчужные мидии. Одному моллюску, найденному у берегов Исландии в 2006 году, было 507 лет, согласно данным Национального музея Уэльса в Великобритании. Этот древний моллюск получил прозвище Мин, так как родился в 1499 году, когда династия Мин правила Китаем (с 1368 по 1644 год).

Черные кораллы

Кораллы выглядят как разноцветные подводные камни и растения, но на самом деле они состоят из экзоскелетов беспозвоночных полипов. Эти полипы постоянно размножаются и заменяют себя, создавая генетически идентичные копии, которые со временем увеличивают структуру кораллового экзоскелета. Кораллы могут жить сотни лет и более, но глубоководные черные кораллы (Leiopathes sp.) являются одними из самых долгоживущих. Ранее сообщалось, что образцы черных кораллов, найденные у берегов Гавайев, были возрастом 4265 лет.

Бессмертные медузы

Turritopsis dohrnii называют бессмертными медузами, поскольку они потенциально могут жить вечно. Эти медузы начинают свою жизнь как личинки, затем оседают на морском дне и превращаются в полипы. Эти полипы впоследствии производят свободно плавающих медуз. По данным Американского музея естественной истории, зрелые Turritopsis dohrnii уникальны тем, что могут снова превратиться в полипы, если они физически повреждены или испытывают голод, а затем снова возвращаются к своему медузообразному состоянию.

Медузы, происходящие из Средиземного моря, могут многократно повторять этот процесс изменения своего жизненного цикла и, следовательно, никогда не умирают от старости при благоприятных условиях, согласно данным Музея естественной истории в Лондоне. Turritopsis dohrnii очень маленькие — менее 4,5 миллиметра в диаметре — и часто становятся жертвой других животных, таких как рыбы. Таким образом, хотя физически этот организм и бессмертен, на практике его смерть может быть вызвана факторами, не связанными с возрастом.